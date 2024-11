Adela Pârvu de la Visuri la cheie i-a cunoscut pe Cristela și Călin Georgescu. Ce spune despre ei

Adela Pârvu, cunoscută pentru contribuția sa în emisiunea „Visuri la cheie”, a făcut o declarație prin care a clarificat colaborarea profesională pe care a avut-o, recent, cu Călin Georgescu, candidat independent la alegerile prezidențiale. Ce spune despre ei?

Începem prin a spune faptul că designerul de interior a lucrat cu familia acestuia la un proiect de design interior, fără a fi la curent, la acel moment, cu parcusul său politic sau cu viziunile sale.

„Pentru mine a fost un șoc dublu când am văzut familia noului candidat și am recunoscut pentru cine am realizat un proiect de design interior în acest an. Doresc să subliniez că nu sunt de acord cu opiniile politice ale acestui client. În munca mea ca designer, alături de colegii mei, mă concentrez pe crearea de spații care să îmbunătățească calitatea vieții, fără a discrimina”, a scris cunoscutul designerul de interior Adela Pârvu.