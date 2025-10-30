Adevărata față a Jaguarului de la Insula Iubirii! Fosta Amelia dă cu el de pământ: “Mi-aș fi dorit să nu îl fi cunoscut”

Jaguaru de la Insula Iubirii este pus la zid de către fosta iubită, ispita Amelia! După emisiunea de la Antena 1, cei doi s-ar fi cuplat, însă rezultatul ar fi fost unul oribil, susține bruneta. Deși în mediul online tânărul este foarte apreciat pentru replicile sale amuzante, în realitate, ar fi cu totul un alt om. Mult mai agresiv! Pentru CANCAN.RO, Amelia spune exact cum ar fi traumatizat-o EX-ul!

Jaguaru de la Antena 1 este în centrul unui scandal monstru! După show-ul care l-a făcut celebru, acesta s-ar fi cuplat cu propria colegă de emisiune, cântăreața Amelia. Toate bune și frumoase. Amândoi tineri, frumoși, pe val și îndrăgostiți, am zice la o primă vedere. Lanțul de iubire s-a rupt repede, însă! Și în ce stil!

După câteva săptămâni de relație, Amelia susține că a văzut adevărata față a Jaguarului care, de fapt, nu ar fi deloc un tip simpatic, ci din contră! Bruneta povestește că acesta o agresa verbal și nu numai.

El a început să spună povestea noastră. A existat o relația între noi, dar nu a funcționat din cauza comportamentului lui față de mine. Am încercat să o încheiem natural. A avut un caracter foarte mizer, s-a comportat foarte urât cu mine. Mai ales la ziua mea de naștere, când am plecat din club, m-a sunat și mi-a vorbit foarte urât. Nu vreau să îl citez, pentru că nu ați putea da asta, ar fi doar beep-uri, a spus Amelia, în exclusivitate pentru CANCAN.RO. https://www.youtube.com/watch?v=K1E5R79M-6Q

”Am ajuns în stadiul în care voiam să dorm în mașină”

Picătura care ar fi umplut paharul în relația Ameliei cu Jaguaru ar fi fost ziua de naștere a domnișoarei. Atunci, tânărul ar fi avut o ieșire oribilă la adresa ei.

În acel moment, mi-aș fi dorit să nu îl fi cunoscut. Mi-a vorbit așa de urât la ziua mea, pentru că atunci consumase alcool peste limita legală! De fiecare dată când merge la party, consumă alcool și uită să ia paharul de la gură. Pentru el, distracția este un viciu. Am stat o lună cu el. Am crezut că e un om cu suflet bun și că ne vom înțelege. Nu voiam ca relația să fie publică, dar a ieșit la iveală când a mers la testul poligraf. Eu am mințit, pentru că mi-a fost rușine de relația aceasta, rușine de a fi asociată cu el din cauz comportamentului lui, a povestit Amelia.

Problemele nu s-au oprit atunci, însă! Se pare că scandalurile ar fi fost atât de aprinse încât până la violență fizică n-ar mai fi fost decât un pas, susține tânăra de la Antena 1.

Gândește-te că eram în club, iar eu trebuia să stau smirnă lângă el, să fiu pipița lui. Începea să mă înjure când stăteam pe telefon. Spunea că trebuie să stau în picioare și să îl pup, să fiu văzută lângă el, pentru că am venit cu el. Multe altele erau acasă! El fiind alcoolizat, și eu la fel, am ajuns în stadiul în care voiam să dorm în mașină sau să plec cu mașina în acea stare, doar să scap de acolo. Am piele de gâină când vorbesc despre asta! M-a traumatizat, de aceea am negat relația. Nu am ajuns la violență fizică, dar dacă mai rămâneam, clar acolo eram. Eu regret, a fost o greșeală. Nu am plecat din prima, pentru că așa-s eu, bună și proasta, vreau să repar oamenii, dar acolo nu e de reparat. Când era treaz, era pâinea lui Dumnezeu, iar eu nu pot trăi cu doi oameni. Era 50-50, când era treaz, când era în stare de ebrietate. De fapt, era mai mult în stare de ebrietate și se comporta așa cu mine. S-a întâmplat asta și de față cu foștii colegi. Eu am inițiat despărțirea, am plecat din Deva. Am ajuns la București și dimineața l-am sunat cu cameră. El avea lacrimi în ochi când i-am zis, el a ținut la mine mult. Dacă nu vrea să recunoască, e treaba lui, a încheiat ispita sezonului nouă.

