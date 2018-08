Adevăratul motiv pentru care Bianca Drăgușanu a rămas fără emisiunea “Te vreau lângă mine” de la Kanal D

Ieri, vestea că Bianca Drăgușanu și-a încheiat colaborarea cu postul de televiziune odată cu finalul sezonului emisiunii “Te vreau lângă mine” a șocat pe toată lumea. Mai ales că vedeta le câștigase inima multor telespectatori și era tare mândră că moderează un show de televiziune. Astfel, odată cu această informație-bombă a venit și inevitabilul: “De ce?”, “Ce motive a avut să facă asta?”. Răspunsul la aceste întrebări nu a întârziat să apară însă.

În vârstă de 36 de ani, Bianca Drăgușanu pare că s-a decis să petreacă mai mult timp de calitate cu fiica pe care o are cu Victor Slav, Sofia Natalia – declarație făcută de reprezentanții trustului în care frumoasa vedetă a lucrat până de curând. De altfel, fosta prezentatoare deține un atelier de croitorie, care merge foarte bine, și este implicată în foarte multe proiecte personale, potrivit wowbiz.ro.

Înainte să se afle că a rămas fără emisiune, Bianca Drăgușanu a făcut publică o poză de album, pe care “a scos-o” de la naftalină. Aceasta a fost realizată în 2015, la botezul nepoțelului ei.

“3 years ago with my sister and my nephew ?❤️?? #blessed #love #lovemylife (n.r.: În urmă cu trei ani, cu sora mea și nepotul meu #binecuvântată #iubire#îmiiubescviața)” este mesajul scris de fosta prezentatoare de la “Te vreau lângă mine” pe contul ei de Facebook.

După ce s-a răspândit vestea că nu va mai prezenta emisiunea “Te vreau lângă mine” de la Kanal D, Bianca Drăgușanu a mers ieri în sala de sport.

Bianca Drăgușanu și Tristan Tate s-au cunoscut prin intermediul unui prieten

Prezentatoarea de la “Te vreau lângă mine” și-a oficializat relația cu Tristan Tate la câteva zile după ce s-a aflat despre despărțirea de tatăl fiicei sale. Vă reamintim că pe 17 iunie CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din România, a dezvăluit în exclusivitate informația potrivit căreia Bianca Drăgușanu și Victor Slav nu mai formează un cuplu și, în aceeași zi, ei au dat un comunicat de presă în care au anunțat că au luat împreună decizia de a merge pe drumuri separate. Pe 21 iunie, vedeta și milionarul britanic și-au făcut apariția de mână în Centrul Vechi al Bucureștiului, unde și-a organizat petrecerea de ziua lui Mircea Brânzei, un prieten de-al Biancăi Drăgușanu și iubitul Denisei Tănase.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat

