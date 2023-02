Adevăratul motiv pentru care Vica Blochina a participat la Survivor România 2023: „Ce a trăit ea o lună acolo este de nedescris”

Vica Blochina (47 de ani) a acceptat să participe în cel mai dificil show TV din România. Blondina a făcut parte din echipa Faimoşilor la „Srvivor România 2023” şi a dat totul pe traseu pentru a ajunge cât mai departe în competiţie. Din nefericire, votul publicului a scos-o din joc în ultima ediţie difuzată la ProTV, însă pentru blondină deznodământul a fost unul fericit. A plecat acasă, bucuroasă pentru tot ce a reuşit să facă, dar şi pentru că în curând o să fie alături de fiul său şi de cei dragi. Apropiaţii blondinei au dezvăluit recent motivele pentru care vedeta a decis să participe la concurs.

Vica Blochina nu are nevoie de prea multe prezentări. Blondina a ştiut cum să se facă remarcată de-a lungul timpului, însă aşa cum mereu se întâmplă, au existat şi unele persoane care au criticat-o.

NU RATA: CE AVERE ARE VICA BLOCHINA, DE FAPT. ADEVĂRUL DESPRE FOSTA AMANTĂ A LUI VICTOR PIȚURCĂ

Vedeta trăieşte o viaţă la care mulţi nici măcar nu visează, iar mulţi dintre fanii emisiunii Survivor nu i-au dat prea multe şanse de reuşită având în vedere condiţiile pe care aceasta, dar şi ceilalţi concurenţi sunt nevoiţi să le înfrunte. Din acest motiv, blondina a vrut să demonstreze că este o persoană puternică şi poate face faţă tuturor provocărilor. Acest lucru a fost confirmat şi de un apripiat al vedetei.

„O cunosc foarte bine pe Vica și am văzut că îi era foarte greu. Condițiile de acolo sunt extrem de stricte, iar ea este învățată cu un confort anume, care este total la polul opus…Ce a trăit ea o lună acolo este de nedescris. M-am uitat seară de seară la emisiune, o cunosc foarte bine și vedeam în privirea ei neliniștea și starea de preocupare față de ceea ce a lăsat acasă. Este mult prea puternică și masca totul frumos, dar noi cei care o cunoaștem vedeam ce se întâmplă. Vica a participat ca să demonstreze că nu este persoana despre care se spune, este o învingătoare, chiar dacă a ieșit din cursă.”, a spus Florin Burescu, pentru click.ro

Câși bani a primit Vica Blochina la Survivor România 2023

Joi, 2 ianuarie 2023, Vica Blochina a fost eliminată de la Survivor România. Timp de 4 săptămâni a încercat să dea tot ceea ce are mai bun, însă publicul i-a decis soarta în competiție. Potrivit mai multor informații apărute în presă, blondina a fost plătită săptămânal cu 3.000 de euro, iar dacă facem un calcul rapid, vedeta a încasat, în total, suma de 12.000 de euro.

„Pentru mine această competiție a fost extrem de grea. Și dacă ar fi fost să rămân aici, pentru mine ar fi fost un calvar. Nu am vrut să demotivez colegii și am încercat tot timpul să stau pe pozitiv, dar întotdeauna, cumva, m-am conectat cu casa. Mi-am dorit. M-am rugat la Dumnezeu astăzi să rămână Ada în competiție, pentru că știam că are nevoie să stea aici”, a declarat Vica după ce a aflat că va pleca din Republica Dominicană.