Adi Minune, momente de coșmar: “Mutilat pe viață”. Ce a pățit manelistul

Recent, Adi Minune a rememorat momentele de coșmar care l-au mutilat pe viață. Cu toate că nu va uita niciodată acea experiență neplăcută, el îi este recunoscător Lui Dumnezeu că nu a murit în urma nefericitului incident.

Adi Minune, momente de coșmar în copilărie

Adrian Minune a povestit de curând, în cadrul unui interviu, drama pe care a trăi-o în urmă cu patru decenii. Potrivit mărturisirilor sale, în drum spre grădiniță, el a fost mușcat de un câine, după ce s-a oprit în dreptul unui gard de care se ținea și își curăța pantofii de noroi. Țipetele lui au alarmat-o pe una dintre mătuși, care a venit la el și l-a dus imediat la dispensar. Din fericire, specialiștii au putut să îi salveze degetul, însă, cicatricile se văd.

“La vârsta de 4 ani, pe timpul răposatului Ceașcă, se obișnuia ca în pragul sărbătorilor de iarnă să ni se dea pomul de iarnă, cadouri de sărbători și bunica mea m-a lăsat să merg singur la grădiniță, pentru că era aproape… și aveam niște pantofiori din lac, m-am sprijinit de un gard să mă șterg pe pantofi de noroi. Un câine a venit și m-a mușcat de deget foarte tare, mi-a secționat degetul, se mai ținea într-o pieliță… Este mutilat pe viață… m-am speriat, țâșnea sângele, am fugit spre casă. Mătușa mea m-a luat în brațe, am fugit la dispensar, mi-au dat cu apă oxigenată și cu rivanol, mi-a pus degetul la loc. Osul era rupt, dar s-a sudat… a crescut unghia aiurea. Se vede aici să s-a lipit așa cum a dat Dumnezeu. Am mai pățit după aceea ca 4-5 câini să mă pună jos, la câțiva ani, și apoi mare, eram cu Dan Armeanca la un hotel”, a povestit cunoscutul artist în cadrul unei emisiuni de la Antena Stars.

Adrian Minune și frumoasa lui soție, Cati, au împreună trei copii: Karmen, Adriana și Adrian Jr.