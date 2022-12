Noul an bate la ușă! Petrecerea de Revelion va începe în doar câteva ore, așa că evenimentul trebuie celebrat cum se cuvine. Într-un interviu oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Adina Buzatu, mentorul vestimentar al vedetelor, a făcut recomandări în materie de ținute pentru noaptea dintre ani.

Puțin a mai rămas până când populația lumii va ciocni pahare în cinstea noului an. În acest sens, cei care sărbătoresc pășirea într-un an nou, fie că o fac acasă, la restaurant, sau în diferite alte locații, trebuie s-o facă așa cum se cuvine.

Dar nu în pijamale, cel puțin asta îi sfătuiește Adina Buzatu pe cititorii CANCAN.RO. Mentorul vestimentar al vedetelor a oferit recomandări pentru orice context social. E musai ca ținuta să fie una în care omul să se simtă confortabil, dar care să fie armonioasă din punct de vedere cromatic. De asemenea, eleganța trebuie să primeze!

În materialul video puteți găsi gama largă de variante oferită de Adina Buzatu în materie de ținute pentru seara de Revelion. Designerul a explicat și cum puteți îmbina încălțămintea cu îmbrăcămintea pentru seara dintre ani.

„Intrăm în noul an, nu vrem s-o facem în pijama„

CANCAN.RO: Vorbim astăzi despre ținutele de Revelion.

Adina Buzatu: În primul și în primul rând elegant dacă mergeți într-un loc de genul, relaxat dacă faceți afară pentru că sunt foarte mulți care preferă această variantă și pui ceva deasupra, hăinuță, un paltonaș drăguț cu blăniță, se poartă. Arată foarte elegant paltoanele cu blană, nu mă refer la o haină întreagă de blană pentru că nu toată lumea are atitudinea potrivită să poarte o astfel de piesă.

În funcție de locul unde vă duceți, alegeți ținutele ușor mai relaxate decât ați fi făcut-o acum 3 ani, poate.

Într-un mediu elegant: sacou, pantalon care, atenție să nu fie neapărat din acela foarte elegant, din stofă, pe care nu-l mai poți purta dacă nu ești o persoană care merge la birou în costum în fiecare zi. Ăla e un pantalon care rămâne în garderobă și nu mai are utilitate. Și atunci, vă sugerez să alegeți niște variante care se potrivesc la un costum elegant, dar merg a doua zi purtate și încadrate într-o ținută casual.

CANCAN.RO: Cum se îmbracă oamenii care fac acasă?

Adina Buzatu: Stăm acasă, suntem totuși eleganți. Intrăm în noul an, nu vrem s-o facem în pijama. Chiar dacă faceți în cuplu, eu vă recomand o ținută foarte elegantă. O pereche de pantaloni confortabili cu o cămașă. Hai să nu facem Revelionul în tricou. O cămașă, nu vrem să punem un accesoriu la gât, nu-l punem, dar putem să punem o vestă în loc de sacou. Vesta e întotdeauna varianta fericită când vorbești de stat la masă și în general, când faci Revelionul acasă, slabe speranțe să dansezi foarte mult.

CANCAN.RO: Combinații cromatice de evitat?

Adina Buzatu: Văd acolo galben cu roșu și asta e o combinație cromatică pe care vă sfătuiesc să n-o faceți. În general, depinde foarte tare în ce context și în ce ținută. Important este, într-o ținută, să nu asortați prea multe culori. Un imprimeu poate fi extrem de colorat, dar atunci el trebuie să fie asortat la un pantalon neutru și practic echilibrul ținutei este mai important decât ce asortăm cu ce.

