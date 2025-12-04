Adio Facebook și Instagram, din 10 octombrie 2025. Persoanele cărora li se vor șterge conturile

Australia a început deja să pună în aplicare măsurile impuse prin noua lege care interzice accesul minorilor sub 16 ani la platformele de socializare, înainte ca aceasta să devină oficială în data de 10 decembrie. Țara devine astfel prima din lume care introduce o restricție atât de amplă, cu scopul de a limita impactul negativ al mediului online asupra copiilor și adolescenților.

Autoritățile consideră că expunerea timpurie la aceste servicii îi vulnerabilizează pe tineri, influențându-le sănătatea emoțională și expunându-i riscurilor generate de unele mecanisme ale platformelor. Astfel că afolescenții sub 16 ani vor rămâne fără conturi pe două dintre cele mai populare platforme utilizate: Facebook și Instagram.

În urma intrării în vigoare a legii, companiile tehnologice sunt obligate să identifice și să elimine conturile utilizatorilor considerați sub limita de vârstă. Grupul Meta a confirmat demararea acțiunilor necesare și a precizat. Reprezentanții companiei au subliniat faptul că procesul nu se va finaliza imediat, ci va necesita verificări repetate în timp.

„Punem totul în aplicare pentru a suprima înainte de 10 decembrie toate conturile unor utilizatori pe care noi îi estimăm ca având vârste sub 16 ani, însă conformarea cu legea va fi un proces continuu în mai multe etape”, a transmis grupul.

Conturile de pe Facebook și Instagram pot fi activate

Totodată, platformele vor trebui să ofere posibilitatea reactivării conturilor atunci când utilizatorii împlinesc vârsta legală. Guvernul australian a avertizat însă că sistemul va avea imperfecțiuni la început, fiind conștient că unii minori ar putea reuși să eludeze măsurile prin declararea unor date false ori folosind conturi create anterior.

Legea prevede sancțiuni severe pentru operatorii care nu respectă directivele sau nu pot demonstra progrese în privința implementării. Amenzile ar putea ajunge la aproximativ 28 de milioane euro, fiind printre cele mai dure reglementări adoptate la nivel internațional.

Executivul australian justifică măsura prin dorința de a proteja sănătatea mentală a tinerilor, considerând rețelele sociale factori importanți în apariția anxietății, presiunii sociale și comportamentelor riscante.

