Teroare publică pentru o celebră cântăreață din România! Cine e influentul milionar care o amenință că-i distruge cariera

Un ordin de protecție cu accente de telenovelă lovește scena muzicii populare: interpreta Vasilica Tătaru a ajuns în fața judecătorilor după ce un bărbat care se autointitula „milionar, prieten cu politicieni și oameni din SRI” ar fi transformat-o, timp de doi ani, într-o țintă a obsesiei sale! Totul a început cu un mesaj banal de apreciere care s-a transformat într-un lung șir de amenințări! CANCAN.RO are detalii în exclusivitate.

Totul a pornit pe TikTok. Acolo unde „Amazonul” apărea zilnic

În declarațiile date instanței (Judecătoria Bacău), Vasilica Tătaru descrie momentul zero:

„Acest om prima dată mi-a scris pe 5 decembrie pe WhatsApp. Îmi spunea că sunt foarte frumoasă. În paralel, era activ pe TikTok, unde își spunea «Amazonul».”

Femeia povestește că bărbatul, care spera la o relație cu ea, îi scria de pe trei numere de telefon, iar când era blocat pe unul, revenea imediat cu altul.

Mai mult, insistențele au început să fie însoțite și de alte aspecte îngrijorătoare:

„Mi-a spus că se învârte într-un cerc de oameni cu foarte mulți bani, că are prietenii în SRI, că se cunoaște cu politicieni precum doamna #####, doamna #####.”

Și tot el îi oferea constant „promisiuni”: „Că vrea să facă foarte mult pentru mine… că nu am pe cineva potrivit să mă ajute în ascensiunea carierei.”

Colete misterioase și ”stalkereală” la greu

Într-o zi, cântăreața se trezește chemată la poștă: un colet cu parfumuri exotice, trimis de el, fără să-i fi dat vreodată adresa exactă.

”S-a trezit cu niște parfumuri acasă, un pachet pe care nu și-a scris domiciliu sau adresa, ci doar ###### #####, pe cutia respectivă, pe care i-a trimis-o la poștă; a insistat să meargă să o ridice pentru că adresa nu a fost una corectă, el scriind la destinatar strada ##### numărul 7, ori strada unde locuieşte ea are numărul 77A. Acestea au fost niște informații pe care acest individ le-a sustras dintr-un reportaj făcut în virtutea unor articole pentru a fi asfaltată strada”, povesteste avocatul cântăreței.

Tot el o întreba ce parfum folosește, promițând că îi aduce unul special din Qatar”. Obsesia creștea….

Momentul care schimbă tot: o întâlnire de o oră și selfie cu forța

Singura întâlnire dintre ei a fost, potrivit datelor din dosar, pe 20 noiembrie 2025.

Vasilica, încercând să încheie povestea, îl duce într-un restaurant, să-i spună direct că nu vrea nicio relație.

„Omule, putem să ne vedem, o să mă vezi și în carne și oase, ca să-ți mai zic odată că nu rezonez și nu am nimic pentru tine, absolut, pot să fac lucrul ăsta, ne întâlnim în buricul târgului” – i-ar fi zis artista.

Dar, acolo, lucrurile escaladează. Acesta ar fi făcut două selfie-uri cu ea, deși cântăreața ar fi încercat să-l refuze elegant.

Aceasta a fost ultima picătură pentru Vasilica Tătaru…

Chiar dacă îl blocase deja peste tot, bărbatul a continuat teroarea: SMS-uri de pe alte numere în care îi amintește că știe unde este, cu cine pleacă și când filmează, dar și multe comentarii pe TikTok.

Ce a speriat-o foarte rău: un mesaj prin care a fost anunțată că a așteptat-o timp de patru ore cu flori și parfumuri în aeroport.

Hărțuitorul, comportament bipolar? «Ești o proastă, cum aș putea eu să fiu cu tine?»

Vasilica apare în fața instanței vizibil epuizată: „Ori de câte ori îl blocam, apărea pe TikTok și spunea: «Ești o proastă, cum aș putea eu să fiu cu tine?»”

Iar amenințările au continuat cu ton tot mai periculos: „Eu pot pe tine să te distrug în 3 secunde”, ar fi avertizat-o bărbatul. Asta după ce i-ar fi promis inclusiv o casă de 180.000 de euro și un Porsche…

Revenind, individul a avut un discurs contradictoriu în fața instanței, și după ce mărturisea în sala de judecată că este de acord inclusiv cu ”ordin de protecție pe viață”, spunea despre artistă că este de fapt ”o cerșetoare”, și că ea își dorește de fapt o relație cu el.

Sătulă, Vasilica Tătaru a cerut măsuri dure împotriva lui!

”Reclamanta solicită următoarele obligaţii la care să fie obligat pârâtul: să poarte sistemul electronic. În continuare, arată reclamanta că i-a spus pârâtului să meargă să vorbească cu un preot pentru că nu poate să-l ajute cu nimic, iar după aceea i-a spus pârâtul că are ea puteri divine, iar acum sâmbătă că a fost ultima discuţie şi a blocat şi ultimul număr; luni seară crede că a sunat-o de 30 de ori de pe două numere şi a prezentat print scrinul cu respectivele numere de telefon şi după ce i-a spus că o poate distruge în 3 secunde şi că poate să-i distrugă cariera, mai menţionează că are nişte conturi false despre care tot el de-a lungul timpului a alertat-o şi i-a zis că trebuie să ia atitudine, că a făcut postarea respectivă şi cum poate să fie el cu o femeie care merge cu o maşină veche, că el poate să-i ia Porsche. A zis că vrea că cumpere teren lângă ea, lucru de care s-a interesat, ştiind unde locuieşte şi i-a zis că a găsit casă de 180.000 euro” – se arată în datele procesului.

Contactată de CANCAN.RO, Vasilica Tătaru a declarat: ”Am tras nădejde că acesta (n.r. bărbatul) capitulează, dar a mers mai departe. Am mai avut un ordin emis pe 5 zile și s-a prelungit. El a zis ca ma știe, ca m-a văzut la spectacole. Era pus la punct cu toate informațiile. Mi-am pus credinta în acest ordin de protecție. El zicea că venea la concerte, dar eu nu l-am văzut niciodată”, susține artista.

Judecătoria Bacău a decis pe data de 2 decembrie emiterea ordinului de protecție pe durata maximă permisă de lege: 12 luni, cu:

– interdicția de a se apropia la mai puțin de 100 de metri

– interdicția oricărui contact

– monitorizare electronică

Și, potrivit declarațiilor, dosarul merge mai departe spre Parchet!

