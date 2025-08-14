Adio, ispită, bun venit, burtică! Cum arată acum Marcel de la Insula Iubirii, pe care toți fanii emisiunii îl vor înapoi

Marcel Andrei a devenit cunoscut odată cu participarea sa în emisiunea Insula iubirii. Într-un timp destul de scurt, ispita masculină a reușit să câștige simpatia telespectatorilor și să atragă privirile tuturor, mai ales datorită aspectului său fizic. Ei bine, la un an distanță de când a participat la cel mai incendiar show al momentului, ”Marcelino Chulo” a înlocuit pătrățelele de pe abdomen cu o burtică destul de vizibilă.

Marcel, fostul concurent care a încins atmosfera în sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, a devenit rapid una dintre cele mai urmărite ispite masculine. Cu atitudinea sa relaxată, replicile spumoase și fizicul perfect lucrat la sală, a cucerit publicul, dar și inimile multor participante. Prezența lui carismatică în show l-a transformat într-o figură cunoscută și comentată intens în mediul online.

De la pătrățele la burtică – transformarea surprinzătoare a lui Marcel

După terminarea filmărilor din Thailanda, Marcel a continuat să rămână activ pe rețelele sociale, unde își ținea fanii la curent cu viața sa. În timpul filmărilor, a demonstrat că știe cum să joace rolul ispitei până la capăt: încrezător, atent la detalii și capabil să creeze conexiuni care au dat peste cap relații testate pe insulă. În plus, imaginea sa impecabilă și trupul cu pătrățele au fost „armele” sale secrete în fața camerelor de filmat.

Recent, pe o rețea de socializare, Marcel a publicat mai multe imagini din timpul vacanței în care se află alături de iubita lui, Armina. În videoclip este surprins la bustul gol, însă fanii au remarcat imediat o schimbare: pătrățelele de pe abdomen au fost înlocuite cu burtică vizibilă – vezi AICI imagini.

Se poate spune că de când și-a găsit iubirea în afara show-ului, Marcel pare să fi lăsat la o parte antrenamentele intense de altădată. Îndrăgostit și ocupat cu viața de cuplu, fostul concurent nu mai afișează același abdomen perfect tonifiat care l-a consacrat pe insulă.

Imaginile recente postate pe Instagram au stârnit reacții mixte. Unii admiratori îl felicită pentru că trăiește o viață echilibrată și fericită, fără presiunea perfecțiunii fizice, în timp ce alții își exprimă dorința de a-l vedea din nou în forma de altădată. „Marcel, vrem să te vedem din nou cu pătrățelele din sezonul 8!”, a comentat un fan nostalgic.

Chiar dacă fizicul său a suferit schimbări vizibile, Marcel rămâne același tip jovial și carismatic, iar viața sentimentală pare să îi aducă mai multă satisfacție decât antrenamentele de altădată.

