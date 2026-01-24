Adio, sticle de plastic. Decizia luată de Uniunea Europeană, care intră în vigoare și în România

Uniunea Europeană face pași tot mai fermi spre reducerea drastică a utilizării plasticului, în special a celui de unică folosință, considerat una dintre cele mai mari surse de poluare la nivel global. Sticlele din plastic, extrem de răspândite în viața de zi cu zi, sunt privite acum ca un pericol real atât pentru mediul înconjurător, cât și pentru sănătatea oamenilor, din cauza microplasticelor care ajung în apă, alimente și, implicit, în organism.

În acest context, autoritățile europene au introdus, încă din 2019, Directiva SUP (Single Use Plastic), care a deschis drumul către reguli mult mai stricte privind ambalajele din plastic. Scopul principal al acestor măsuri este diminuarea cantității de deșeuri generate și încurajarea reciclării și a reutilizării materialelor. Printre schimbările deja vizibile se numără obligativitatea ca dopurile să fie fixate de sticle, pentru a preveni aruncarea lor în natură și dispersarea în ecosisteme.

Un alt pas important a fost stabilirea unui procent minim de plastic reciclat în sticlele PET. Începând cu anul 2025, acestea trebuie să conțină cel puțin 25% material reciclat, iar până în 2030 pragul va crește la 30%. Deși măsura este una benefică pentru mediu, ea presupune costuri mai mari pentru producători, care sunt nevoiți să investească în tehnologii moderne și materii prime sustenabile.

Aceste investiții se vor reflecta și în prețurile finale. Există inclusiv discuții legate de o posibilă majorare a TVA-ului pentru ambalajele din plastic, ceea ce ar putea duce la scumpiri vizibile pentru consumatori. Astfel, o simplă sticlă de apă ar putea costa mai mult, iar produsele ambalate în plastic vor deveni mai puțin accesibile.

Pe termen lung, însă, aceste măsuri urmăresc un obiectiv clar și anume reducerea poluării și protejarea sănătății publice. În ultimii ani, producția de plastic în Europa a scăzut semnificativ, semn că industria se află într-un proces de transformare.

