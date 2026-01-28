Acasă » Știri » Adrian Minune a cerut ordin de protecție! Manelistul și familia lui, amenințați de interlopi: ”M-am speriat!”

De: roxana tudorescu 28/01/2026 | 21:06
Adrian Minune a apelat la oamenii legii, după ce a primit amenințări de la mai mulți indivizi! Celebrul manelist a mărturisit că a cerut un ordin de protecție, pentru că familia lui a fost vizată de acești bărbați. Toate detaliile în articol.

Lumea artiștilor de manele este una plină de distracție, dar este binecunoscut faptul că astfel de momente neplăcute pot apărea din când în când. De-a lungul timpului, mai mulți maneliști au fost vizați de astfel de probleme.

Printre aceștia se numără și Adrian Minune, care a dezvăluit că situația s-a agravat atunci când a auzit ca familia lui a fost vizată de amenințări, lucru pe care nu îl suportă. Totul s-a petrecut în mediul online acolo unde mai mulți bărbați l-au amenințat pe artist și pe familia acestuia. Artistul a făcut o postare pe Instagram în care a arătat filmulețul cu indivizii.

„După cum ați văzut, am repostat pe rețelele de socializare un videoclip. Pe mine m-au speriat și mai bine ca Poliția nu poate interveni nimeni. Chiar dacă am fost crescut de oameni care nu merg la servicii. Dar, în momentul în care sunt înjurați copiii mei, situația se schimbă. Am primit amenințări și față în față. De 45 de ani sunt pe stradă și nu m-am speriat, dar când e vorba de copiii mei, vă dați seama”, a declarat manelistul pentru un post TV.

Totul ar fi pornit de la faptul că Adrian Minune nu ar fi vrut să stea peste program la un eveniment. Artistul a spus că momentul lui se încheiase deja, dar indivizii ar mai fi vrut să îl țină să le cânte.

„Eu îmi terminasem programul de două ore, iar ei voiau să mai cânt. Acolo s-a iscat o ceartă, o bătaie. Am predat filmările de pe camerele de supraveghere din restaurant, s-a sesizat Poliția din Petroșani și am vrut să se sesizeze și Poliția Capitalei, pentru a obține un ordin de protecție. Ați văzut cât de periculoși sunt consumând ce consumă ei; vă dați seama că nu răspund pentru faptele lor”, a mai declarat Adrian Minune.

Bucurie mare în familia lui Adrian Minune: a venit pe lume într-o zi specială: ”Dumnezeul l-a trimis”

Dragostea învinge în familia lui Adrian Minune. Împreună din nou

