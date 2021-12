Adrian Mutu a dat lovitura cu un super contract de imagine! Încasează 100.000 de euro

Adrian Mutu a dat lovitura cea mare! Fostul fotbalist a devenit imaginea celui mai nou spital privat din România. În prezent câștiga mai mulți bani din imagine decât ca antrenor. CANCAN.RO a intrat în posesia unor detalii despre super contractul semnat recent cu M Hospital

De-a lungul timpului, Adrian Mutu a fost implicat în foarte multe proiecte legate de spitalele din România. Mai mult, acesta a ajutat constant cu sume de bani unităţile medicale în lupta cu temutul virus COVID-19 încă de la începutul pandemiei.

Recent, celebrul antrenor a fost ales să facă parte din echipa M Hospital, alături de care să lupte pentru sănătatea românilor.

„Astăzi m-am alăturat celei mai puternice echipe medicale din România. După ce am condus echipe cu mingea la picior sau cu fluierul de antrenor, a venit momentul să fiu nr.10 în încercarea de a comunica avantajele prevenției și tratamentului timpuriu al afecțiunilor. Vino și tu la M Hospital!”, a publicat Adrian Mutu pe pagina sa de Instagram.

Potrivit surselor CANCAN.RO, contractul a fost semnat pe o perioadă de 10 luni şi se ridică la suma de 100.000 de euro.

M Hospital s-a lansat anul acesta şi este unul dintre cele mai complexe spitale din România. Unitatea medicală este situată în Bucureşti și pune la dispoziția pacienților servicii de chirurgie, farmacie cu program non-stop, ambulanţe private, policlinică, laborator de analize medicale, departament de radiologie și o clinică de estetică medicală.

Adrian Mutu, intervenţie estetică de 20.000 de euro

În cadrul unui interviu pentru Ciao.ro, Adrian Mutu a mărturisit faptul că și-a făcut o intervenție care a costat 20.000 de euro. Briliantul și-a dorit un zâmbet ”țiplă”, astfel că s-a lăsat pe mâinile specialiștilor pentru acest lucru. Adrian Mutu și-a modificat dantura, după ce medicul i-a făcut o simulare a danturii pe calculator pentru a vedea care ar fi forma pe care o ia ”noul” zâmbet. Întregul proces a durat două săptămâni, iar procedura a vizat 26 de fațete.

„În copilărie am fugit de stomatolog, numai când auzeam freza îmi dădea fiori. Am avut norocul să am o dantură puternică, sănătoasă. Nu m-am confruntat cu probleme grave, eu am ajuns la medic doar pentru tratarea unor mici carii. Acum mi-am dorit un refresh estetic și am avut încredere în domnul doctor Yazan Aq. Sincer să fiu, și de data aceasta când a pornit freza am avut ceva emoții, însă am avut noroc că nu a fost necesară șlefuirea dinților prea tare”, a declarat Adrian Mutu pentru CIAO.RO.

