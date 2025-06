Adriana Bahmuțeanu și Carmen Șerban nu se așteptau la asta! Le-a tulburat liniștea când le era lumea mai dragă!

Și de puțină liniște mai are nevoie Adriana Bahmuțeanu, după ce, de mai bine de jumătate de an, se chinuie să-i aducă acasă copiii. I-a văzut, de curând, a fost, pesemne bucurie mare, dar nu e rezolvat, încă, nimic. Puțina liniște de care aminteam înseamnă și o întâlnire cu niște prietene bune, una dintre ele la fel de celebră ca ea. La o terasă de pe Splaiul Unirii s-au întâlnit, iar acolo au avut de depănat! CANCAN.RO are detaliile și imaginile, în exclusivitate!

Ca fetele s-au ”jucat” pe Splaiul Unirii Adriana Bahmuțeanu și Carmen Șerban, alături de care s-au ”lipit” două amice, venite din Anglia, ale fostei soții a lui Silviu Prigoană. Acolo unde s-au așezat la o terasă, pentru că își aveau multe de povestit. Ca-ntre prietene bune! Ajunse la destinație, au luat meniul și au conspectat. Dar foamea o luase doar pe cunoscuta cântăreață de muzică de petreceri, care a țintit, din prima, o salată savuroasă și răcoroasă. Bahmuțeanca a optat pentru o prăjiturică, îi făcuse cu ochiul și nu a iertat! 😛

Carmen Șerban și Adriana Bahmuțeanu au ieșit în oraș, ca fetele!

Carmen a ras totul dintr-o suflare, Adriana a ”adulmecat” desertul, ”clătit” din belșug cu apă. ”Englezoaicele”, femei de afaceri de succes, au ciugulit și ele câte ceva, dar… Nu ăsta a fost scopul întâlnirii, ci să depene niște amintiri și, mai mult, să aducă ultimele evenimente în discuție. Și au făcut-o cu brio, s-au încins, fiecare și-a dat cu părerea, au și glumit, au zâmbit, așa cum le șade bine unor bune prietene. Doar că, al un moment dat, au fost întrerupte de un fan, iar țintele au fost Carmen Șerban și Adriana Bahmuțeanu. Bărbatul a venit la masa lor și le-a fotografiat, sigur, cu voia lor.

Să spunem că în privința ținutelor, cele două vedete de pe plaiurile mioritice au ales diferit. Bahmu și-a tras o rochie subțirică, până la glezne și în mai multe culori, în timp ce Carmen Șerban a optat pentru un roșu aprins al bluzei și negrul pantalonilor.

