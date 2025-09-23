Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au amânat nunta, deși anunțaseră că nu își vor schimba planurile. Care este motivul

Răsturnare de situație în cazul nunții Adrianei Bahmuțeanu cu George Restivan. Cei doi au deci să amâne cununia religioasă, după moartea Petruței Toma, deși, inițial, au precizat că nu își vor schimba planurile. Află, în articol, motivul pentru care s-au răzgândit!

În data de 8 septembrie 2025, Petruța Toma, mama Adrianei Bahmuțeanu, s-a stins din viață. La finalul lunii iulie, aceasta suferise un accident vascular cerebral. Starea femeii a fost considerată gravă încă de la început, iar echipele medicale au decis transportul ei de urgență la Spitalul Fundeni din Capitală, unde a fost internată pe secția de neurologie. La scurt timp după deces, partenerul jurnalistei a mărturisit că întreaga familie se pregătea pentru nuntă, iar evenimentul nu se va amâna. Ei bine, acum vedeta a făcut un anunț neașteptat.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan au amânat nunta

Adriana Bahmuțeanu a mărturisit că atât cununia civilă, cât și cea religioasă erau programate în data de 2 octombrie. Totuși, jurnalista și George Restivan au decis să amâne nunta în biserică. Cei doi vor semna doar actele în fața ofițerului stării civile.

„Noi ne pregăteam de nuntă, era un eveniment pe care îl țineam secret. Mă rog, nu am apucat să anunțăm public, dar prietenii apropiați știau de lucrurile astea. Nu aveam de ce să ne ferim de nimeni. Eram în pregătiri și ne doream ca mama să reziste până atunci la nuntă, nunta fiind programată pe 2 octombrie. N-o să mai facem nicio nuntă”, a mărturisit Adriana Bahmuțeanu la „Viața fără filtru”.

Adriana Bahmuțeanu este în doliu după moartea mamei sale. Așadar, inclusiv la cununie, va purta o rochie neagră în semn de respect. Mai mult decât atât, vedeta a mărturisit că nu va exista nici măcar o petrecere sau o masă la restaurant.

Jurnalista a anunțat și când va ajunge în fața altarului alături de George Restivan. Cei doi au decis să amâne nunta până anul viitor. În 2026, Adriana Bahmuțeanu și partenerul său își vor uni destinele în fața lui Dumnezeu.