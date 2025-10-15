Adriana Bamuțeanu, scandal în miezul nopții, cu poliția! Bruneta a luat foc: „E o nenorocire”

Ultima perioadă a fost un adevărat coșmar pentru Adriana Bahmuțeanu. Bruneta a fost destul de stresată pregătind mutarea în SUA, iar dacă asta nu era suficient a mai dat de un necaz. Vedeta nu mai are liniște în propria casă, iar scandalurile în miezul nopții au devenit aproape o obișnuință. Adriana Bahmuțeanu aproape că și-a făcut „abonament” la poliție și a ajuns la limita răbdării.

De ceva timp, Adriana Bahmuțeanu nu mai are liniște în propria casă. Mai ales nopțile au devenit un adevărat calvar pentru ea și pentru George Restivan. Din cauza unor vecini, ce doi trăiesc un coșmar. Nici măcar poliția nu poate să le aducă liniște.

Adriana Bamuțeanu, scandal în miezul nopții, cu poliția

Adriana Bahmuțeanu este foc și pară. De ceva timp, somnul acesteia este tulburat din cauza unor vecini. Aceștia și-au deschis o afacere ilegală, iar vedeta este afectată în mod direct. Mai exact, aceștia au deschis un local chiar sub geamul ei.

Ei bine, de când localul s-a deschis, Adriana Bahmuțeanu nu mai are liniște. În fiecare noapte muzica răsună ore întregi, iar petrecăreții sunt mai mereu puși pe scandal. Astfel, liniștea Adrianei Bahmuțeanu s-a spulberat, iar de un somn bun nici nu poate să mai fie vorba.

Bruneta spune că atât ea, cât și alți vecini, au chemat în numeroase rânduri poliția, însă degeaba. Așa a făcut și recent, iar acum vrea să depună și o plângere oficială.

„Vine poliția foarte des. De cele mai multe ori, eu chem poliția. Vecinei mele nici nu îi mai răspund polițiștii de la Secția 17. (…) Nu sunt suficient de stresată în perioada aceasta, mai trebuie să pună unu mese pe stradă, să cheme un roacher să cânte. Nu ai pe unde să treci decât pe banda de biciclete. Sunt mese pe trotuar. Este o cafenea ilegală. Nu au niciun fel de avize. Au pus și un camion pe locul de parcare pentru poliție, salvare. (…) Pe mine mă deranjează faptul că muzica e foarte tare. În fiecare noapte sunt scandaluri, beții. E o nenorocire”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, în cadrul emisiunii lui Dan Capatos.

Foto: Facebook