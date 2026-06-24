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Adriana Trandafir a căzut victima unei escrocherii în lanț. A rămas fără o mulțime de bani

De: David Ioan 24/06/2026 | 13:04
Adriana Trandafir a căzut victima unei escrocherii în lanț. A rămas fără o mulțime de bani
Adriana Trandafir a căzut victima unei escrocherii în lanț. A rămas fără o mulțime de bani. Foto: Facebook
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Cosmetice, articole vestimentare și numeroase curse de ride‑sharing au fost achitate din conturile Adrianei Trandafir, fără ca actrița să aibă habar. O grupare formată din cinci persoane ar fi reușit să obțină datele bancare ale artistei și să îi golească economiile în doar câteva săptămâni.

Surse apropiate anchetei susțin că victima ar fi actrița Adriana Trandafir, în vârstă de 70 de ani. Cei cinci suspecți ar fi efectuat aproape 200 de tranzacții neautorizate, folosind banii pentru cumpărături variate, de la produse cosmetice și haine până la servicii de transport.

Adriana Trandafir a căzut victima unei escrocherii în lanț

Polițiștii au intervenit după ce au descoperit activitatea suspectă și au desfășurat opt percheziții în București și Ilfov. Gruparea, formată din trei bărbați și două femei cu vârste între 19 și 23 de ani, ar fi intrat în posesia datelor bancare ale unei femei de 70 de ani, despre care sursele afirmă că este Adriana Trandafir.

„La data de 23 iunie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul Combaterea Infracțiunilor Informatice au pus în executare opt mandate de percheziție domiciliară în municipiul București și în județele Ilfov și Teleorman, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări privind săvârșirea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic și efectuare de operațiuni financiare în mod fraudulos”, au transmis polițiștii.

A rămas fără o mulțime de bani

Potrivit anchetatorilor, toate tranzacțiile au fost realizate între 7 ianuarie și 20 februarie, iar prejudiciul total se ridică la aproximativ 13.000 de lei.

„Din cercetări a rezultat că, în perioada 7 ianuarie – 20 februarie 2026, cinci persoane, respectiv trei bărbați și două femei, cu vârste cuprinse între 19 și 23 de ani, ar fi intrat în posesia datelor bancare ale unei femei în vârstă de 70 de ani și ar fi efectuat, în mod fraudulos, aproximativ 200 de tranzacții financiare, cauzând un prejudiciu estimat la 13.000 de lei”, au mai precizat polițiștii.

Tinerii au fost identificați, duși la audieri și ulterior reținuți pentru 24 de ore. Ancheta continuă sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, în încercarea de a stabili cu exactitate modul în care au obținut datele bancare și dacă au existat și alte victime.

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