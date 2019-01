Adulter în showbiz-ul românesc! Deși căsătorită, faimoasa cântăreață a fost fotografiată de mână cu altul

Adulter în showbiz-ul românesc! Deși căsătorită o faimoasă cântăreață a fost fotografiată de mână cu altul.

Chiar dacă nu a divorțat încă în mod oficial, deși s-a despărțit de mai bine de jumătate de an de Culiță Sterp, Carmen de la Sălciua a recunoscut că are un iubit. Mai mult decât atât, se pare că cei doi își trăiesc iubirea discret, departe de ochii curioșilor. Recent, Carmen de la Sălciua și Cosmin au fost surprinși în aeroport, în timp ce se întorceau din Germania.

Carmen de la Sălciua a fost să cânte în două orașe din Germania și Cosmin a fost alături de iubita lui.

”După ce m-am despărțit de Culiță Sterp, după câteva luni, am început o relație. El, mai întâi, mi-a fost amic, mă consola. E blând, e bun și mi-a dat exact ceea ce aveam nevoie. Adică liniște, bucuria de a avea un sprijin adevărat lângă mine. El nu vrea să profite nicio secundă de mine, preferă să fie discret, nu vrea să se afirme pe spatele meu. De aceea, de altfel, nici nu ne prea afișăm, preferăm să ne trăim, în liniște povestea”, a mărturisit Carmen de la Sălciua pentru wowbiz.ro.

În urmă cu ceva timp, Carmen de la Sălciua spunea că fostul ei soț, Culiță Sterp, a avut numai de câștigat de pe urma ei. Mai mult decât atât, artista îl acuza pe Culiță Sterp de infidelitate. Se pare însă că lucrurile erau diferite față de situația expusă de Carmen de la Sălciua. (VEZI ȘI: CARMEN DE LA SĂLCIUA, ATAC DEVASTATOR LA CULIȚĂ STERP: ”ȘTIAM CĂ M-A ÎNȘELAT, AM SACRIFICAT TOTUL!”)

”Când am văzut că relația noastră nu se mai poate repara, am decis să ne despărțim. Am fost înșelată cu prea multe femei, multe mi-au spus, am vorbit cu aproape toate, chiar dacă sunt foarte puține care au recunoscut public că i-au fost amante. Acum, văd eu, el încearcă să mă facă în toate felurile, scoate mesaje pe care le-am dat cu alt bărbat, după ce nu am mai fost împreună cu el, doar din răzbunare. Bine că nu pune și poze cu mine din momente intime, că, cine știe, poate are și din-alea… Adică, nu pot să înțeleg cum poate fi așa… bărbat, cum poate să spună lucrurile astea despre mine, având în vedere că, timp de trei ani, a avut numai de câștigat de pe urma mea și i-am fost, totuși, soție. Adică, sincer, am impresia că în felul în care se comportă, tot el se descalifică”, a mai spus Carmen de la Sălciua.