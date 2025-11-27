Aeroportul Băneasa va efectua numai zboruri de zi?! Locuitorii din zona lui cer închiderea definitivă. Care este motivul

Aeroportul Băneasa ar putea fi transformat într-un „city airport”, zborurile desfăşurându-se doar pe timp de zi. Decizia vine în urma numeroaselor plângeri formulate de locuitorii din zonă, care de ani de zile reclamă disconfortul provocat de zgomotul avioanelor.

Comunitatea din jurul aerogării a cerut în repetate rânduri închiderea acesteia, invocând impactul negativ asupra calității vieții.

Doar zboruri de zi la Aeroportul Băneasa?

Potrivit reprezentanților Companiei Naționale Aeroporturi București, strategia actuală are în vedere adaptarea activității aeroportului la cerințele comunității. Astfel, se ia în calcul ca zborurile să fie operate exclusiv pe timpul zilei, pentru a elimina traficul aerian nocturn.

Conform g4media.ro, măsura ar transforma Aeroportul Băneasa într-un hub urban, destinat curselor cu program limitat, dar ar păstra funcționalitatea acestuia.

Theodor Postelnicu, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București, a declarat joi, în cadrul evenimentului „Maratonul Infrastructurii și Mobilității”, că această strategie reprezintă un compromis între tradiția aeroportului și nevoile locuitorilor.

Locuitorii cer închiderea aeroportului

„Avem foarte multe plângeri și solicitări din cauza zgomotului și vă pot spune poate și în premieră că strategia aeroportului Băneasa vizează a fi un city airport, astfel încât noaptea să nu mai zboare avioane. Într-adevăr, aeroportul a fost primul, dar trebuie să ne gândim și la comunitatea de acolo”, a precizat Postelnicu.

Oficialul a reamintit că Aeroportul Băneasa are o istorie aparte, fiind fondat de prințul George Valentin Bibescu. Conform testamentului acestuia, dacă pe aeroport nu se vor mai desfășura operațiuni aviatice, terenul și infrastructura ar urma să fie retrocedate moștenitorilor săi. Această prevedere ridică întrebări legate de viitorul aerogării, în cazul în care activitatea ar fi complet suspendată.

Astfel, autoritățile caută soluții pentru a menține funcționalitatea aeroportului, dar și pentru a răspunde solicitărilor comunității, încercând să găsească un echilibru între tradiția istorică și realitățile urbane actuale.

