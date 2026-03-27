Afaceristul care "a fost elev de nota 5 și a ajuns milionar", acuzat că și-a părăsit familia pentru amantă. Divorțul anului scoate la iveală secrete neașteptate!

De: Keva Iosif 27/03/2026 | 22:30
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3

Milionar din imobiliare, Adrian P. se află în mijlocul unui conflict de familie exploziv. La doar câteva zile după ce soția sa, Ioana, a cerut ordin de protecție pentru ea și unul dintre cei doi copii, femeia a depus și cererea de divorț! Luptele pentru custodie și avere au început, iar CANCAN.RO vine cu noi dezvăluiri incredibile.

Vă relatam la începutul acestui an – AICI -faptul că unul dintre cei mai discreți jucători de pe piața imobiliară de lux, Adrian, este implicat, paradoxal, într-un divorț extrem de zgomotos.

Soția, Ioana, i-a adus acuzații grave, cum că ar fi bătut-o, atât pe ea, cât și pe unul dintre copii, motivând asta atunci când a cerut inclusiv un ordin de protecție împotriva lui.

Mai mult, femeia a declarat în fața judecătorilor că își trăia zilele sub amenințare constantă, susținând că puterea și influența financiară a soțului îi amplificau frica, lăsând-o cu impresia că nimeni nu îi poate oferi protecție.

Judecătorii eu emis un ordin de protecție împotriva milionarului, pe o durată de trei luni, doar în raport cu soția, nu și în raport cu cel mic.

Și totuși, povestea devine și mai tulburătoare. Într-un alt dosar obținut de CANCAN.RO se arată că Ioana ar fi încercat să obțină autoritate părintească exclusivă invocând consumul de droguri de către soțul milionar. Însă probele au demonstrat contrariul: testul depus la termenul din 22.04.2025 l-a scos complet nevinovat.

Dar adevărata scânteie care a aprins conflictul ar fi fost de fapt… infidelitatea milionarului. Adrian P. a fost acuzat că ar fi fost implicat într-o altă relație din care a rezultat un copil, detaliu care ar fi dus la destrămarea căsniciei.

Ioana susține prin avocatul său că ”în fapt, reclamantul pârât (n.r. Adrian P.)  ar fi urmărit îndepărtarea acesteia de familie și de afaceri, pentru a o controla și a dedica atenția exclusiv relației cu concubina sa și copilul rezultat din aceasta”.

Potrivit informațiilor din dosar, tensiunile dintre soți ar fi crescut semnificativ după apariția acestui subiect, fiecare parte formulând acuzații tot mai grave.

În centrul procesului nu se află doar divorțul, ci stabilirea modului în care vor fi crescuți cei doi copii ai cuplului. Ioana solicită autoritate părintească exclusivă, în timp ce Adrian cere menținerea exercitării comune a drepturilor parentale.

Milionarul susține că ”a fost elev de nota 5 și a ajuns milionar”

Pe de o parte, Ioana spune că Adrian nu ar fi preocupat de educația copiilor și le face promisiuni financiare pentru a-i atrage la el.

”A susținut că apelantul își exprimă disprețul față de regulile elementare privind educația copiilor, declarând că lectura este inutilă, că „nu are timp de prostii”, că el însuși „a fost elev de nota cinci și a ajuns milionar”, oferind astfel copiilor un model complet greșit și contrar principiilor educației corecte… A învederat că apelantul le spune minorilor că vor prelua afacerile sale care valorează milioane de euro, ceea ce demonstrează o influență destabilizantă asupra copiilor”, susține ea, prin declarația de la dosar.

De cealaltă parte, milionarul declară că ”a dovedit că este capabil să ofere stabilitate, sprijin emoțional, îngrijire adecvată și condiții locative corespunzătoare, iar relația solidă cu copiii, ce rezultă din mijloacele materiale de probă, atestă acest aspect, deoarece dacă într-adevăr acești copiii ar fi fost abuzați   emoțional sau fizic, nu ar mai fi manifestat sentimente autentice față de tatăl lor. A-l priva pe tată de un program semnificativ cu minorii ar însemna nu doar negarea drepturilor părintești egale, ci, mai ales o afectare directă a copiilor, care riscă să fie privați de prezența regulată și profundă a unuia dintre părinți”.

Recent, magistrații Tribunalului București au tranșat, provizoriu, cea mai tensionată miză a conflictului dintre Adrian și soția sa: relația cu cei doi copii. Judecătorii au respins cererea milionarului de a introduce găzduirea alternantă — adică minorii să locuiască, pe rând, câte o săptămână la fiecare părinte — considerând că o astfel de schimbare ar da peste cap stabilitatea copiilor și le-ar putea provoca anxietate.

Magistrații au decis că, în această etapă, copiii trebuie să rămână într-un mediu stabil, apreciind că interesul lor primează în fața disputei dintre părinți.

Totuși, instanța a subliniat clar că tatăl are dreptul să fie prezent în viața minorilor, iar legăturile personale cu aceștia nu pot fi transformate într-o armă în războiul dintre adulți. Astfel, programul de vizită rămâne în vigoare, dar are caracter temporar, până când procesul principal va stabili definitiv regulile jocului.

În motivare, tribunalul a arătat și că probele depuse, inclusiv conversații și înregistrări, nu demonstrează o tentativă de alienare parentală din partea mamei, ci mai degrabă un conflict intens între doi părinți care nu mai reușesc să comunice. Cu alte cuvinte, lupta juridică continuă, iar decizia finală privind custodia și organizarea vieții copiilor urmează să fie stabilită într-un proces separat.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Celebrul cântăreț, scandal monstru la INML după ce a fost prins drogat la volan. Un banal control de rutină i-a adus o condamnare definitivă!
Exclusiv
Celebrul cântăreț, scandal monstru la INML după ce a fost prins drogat la volan. Un banal control de…
Concurentul de la Power Couple 2026, pus la zid după ce a fost eliminat din emisiunea de la Antena 1: „Mi s-a spus că nu sunt suficient de bun!”
Exclusiv
Concurentul de la Power Couple 2026, pus la zid după ce a fost eliminat din emisiunea de la…
Percheziții la DSU. Surse: Telefonul lui Raed Arafat ar fi fost ridicat de procurori
Mediafax
Percheziții la DSU. Surse: Telefonul lui Raed Arafat ar fi fost ridicat de...
Tiger Woods, implicat într-un grav ACCIDENT! Anunțul medicilor despre marele sportiv
Gandul.ro
Tiger Woods, implicat într-un grav ACCIDENT! Anunțul medicilor despre marele sportiv
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a...
Ultimele cuvinte ale Noeliei, tânăra de 25 de ani din Spania care a fost eutanasiată
Adevarul
Ultimele cuvinte ale Noeliei, tânăra de 25 de ani din Spania care a...
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând...
Marco Rubio: Operațiunea SUA în Iran se va încheia în săptămâni, fără trupe terestre necesare
Mediafax
Marco Rubio: Operațiunea SUA în Iran se va încheia în săptămâni, fără trupe...
Parteneri
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a fostului președinte. Operațiile estetice au transformat-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Noi imagini controversate cu Elena Băsescu! Cât de mult s-a schimbat fiica cea mică a...
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la un restaurant din Miami
Prosport.ro
Sorana Cîrstea e o femeie singură și a atras toate privirile cu apariția ei la...
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce maiaua e mai sănătoasă decât drojdia: „Cu timpul, am testat și am simțit”
Click.ro
Câți lei costă o pâine în brutăriile Laurei Cosoi, după scumpiri? Sfatul nutriționiștilor, de ce...
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe Telegram
Digi 24
Un elev de 13 ani a înjunghiat o profesoară și a transmis totul live pe...
Ruptură majoră între Trump și Congres. Senatorii pregătesc sancțiuni fără precedent pentru regimul lui Orban
Digi24
Ruptură majoră între Trump și Congres. Senatorii pregătesc sancțiuni fără precedent pentru regimul lui Orban
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a...
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi...
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
go4it.ro
Umilință pentru Putin: Numărul ridicol de mic de avioane stealth Su-57 „Felon” deținute de Rusia
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Descopera.ro
Care țară are cel mai mult petrol din lume?
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Go4Games
Jocul care schimbă complet seria Pokemon
Tiger Woods, implicat într-un grav ACCIDENT! Anunțul medicilor despre marele sportiv
Gandul.ro
Tiger Woods, implicat într-un grav ACCIDENT! Anunțul medicilor despre marele sportiv
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ramona Micu, în lacrimi după eliminarea lui Andrei Beleuț: ”Se simte puternic absența lui”
Ramona Micu, în lacrimi după eliminarea lui Andrei Beleuț: ”Se simte puternic absența lui”
Lionel Richie critică vedetele nepoliticoase după scandalul care o implică pe Chappell Roan. Ce spune ...
Lionel Richie critică vedetele nepoliticoase după scandalul care o implică pe Chappell Roan. Ce spune artistul
Emil Rengle a colaborat cu coregrafa lui Beyonce. Dezvăluiri despre experiența din New York: ”I-a ...
Emil Rengle a colaborat cu coregrafa lui Beyonce. Dezvăluiri despre experiența din New York: ”I-a plăcut de mine!”
Tiger Woods, implicat într-un accident rutier grav în Florida! Faimosul jucător de golf s-a răsturnat ...
Tiger Woods, implicat într-un accident rutier grav în Florida! Faimosul jucător de golf s-a răsturnat cu mașina
Celebrul cântăreț, scandal monstru la INML după ce a fost prins drogat la volan. Un banal control ...
Celebrul cântăreț, scandal monstru la INML după ce a fost prins drogat la volan. Un banal control de rutină i-a adus o condamnare definitivă!
Cum arată cea mai îngustă casă din lume. Are doar 63 de centimetri lățime și ar putea intra în ...
Cum arată cea mai îngustă casă din lume. Are doar 63 de centimetri lățime și ar putea intra în Cartea Recordurilor
Vezi toate știrile