Afaceristul care ”a fost elev de nota 5 și a ajuns milionar”, acuzat că și-a părăsit familia pentru amantă. Divorțul anului scoate la iveală secrete neașteptate!

Milionar din imobiliare, Adrian P. se află în mijlocul unui conflict de familie exploziv. La doar câteva zile după ce soția sa, Ioana, a cerut ordin de protecție pentru ea și unul dintre cei doi copii, femeia a depus și cererea de divorț! Luptele pentru custodie și avere au început, iar CANCAN.RO vine cu noi dezvăluiri incredibile.

Vă relatam la începutul acestui an – AICI -faptul că unul dintre cei mai discreți jucători de pe piața imobiliară de lux, Adrian, este implicat, paradoxal, într-un divorț extrem de zgomotos.

Soția, Ioana, i-a adus acuzații grave, cum că ar fi bătut-o, atât pe ea, cât și pe unul dintre copii, motivând asta atunci când a cerut inclusiv un ordin de protecție împotriva lui.

Mai mult, femeia a declarat în fața judecătorilor că își trăia zilele sub amenințare constantă, susținând că puterea și influența financiară a soțului îi amplificau frica, lăsând-o cu impresia că nimeni nu îi poate oferi protecție.

Judecătorii eu emis un ordin de protecție împotriva milionarului, pe o durată de trei luni, doar în raport cu soția, nu și în raport cu cel mic.

Și totuși, povestea devine și mai tulburătoare. Într-un alt dosar obținut de CANCAN.RO se arată că Ioana ar fi încercat să obțină autoritate părintească exclusivă invocând consumul de droguri de către soțul milionar. Însă probele au demonstrat contrariul: testul depus la termenul din 22.04.2025 l-a scos complet nevinovat.

Dar adevărata scânteie care a aprins conflictul ar fi fost de fapt… infidelitatea milionarului. Adrian P. a fost acuzat că ar fi fost implicat într-o altă relație din care a rezultat un copil, detaliu care ar fi dus la destrămarea căsniciei.

Ioana susține prin avocatul său că ”în fapt, reclamantul pârât (n.r. Adrian P.) ar fi urmărit îndepărtarea acesteia de familie și de afaceri, pentru a o controla și a dedica atenția exclusiv relației cu concubina sa și copilul rezultat din aceasta”.

Potrivit informațiilor din dosar, tensiunile dintre soți ar fi crescut semnificativ după apariția acestui subiect, fiecare parte formulând acuzații tot mai grave.

În centrul procesului nu se află doar divorțul, ci stabilirea modului în care vor fi crescuți cei doi copii ai cuplului. Ioana solicită autoritate părintească exclusivă, în timp ce Adrian cere menținerea exercitării comune a drepturilor parentale.

Milionarul susține că ”a fost elev de nota 5 și a ajuns milionar”

Pe de o parte, Ioana spune că Adrian nu ar fi preocupat de educația copiilor și le face promisiuni financiare pentru a-i atrage la el.

”A susținut că apelantul își exprimă disprețul față de regulile elementare privind educația copiilor, declarând că lectura este inutilă, că „nu are timp de prostii”, că el însuși „a fost elev de nota cinci și a ajuns milionar”, oferind astfel copiilor un model complet greșit și contrar principiilor educației corecte… A învederat că apelantul le spune minorilor că vor prelua afacerile sale care valorează milioane de euro, ceea ce demonstrează o influență destabilizantă asupra copiilor”, susține ea, prin declarația de la dosar.

De cealaltă parte, milionarul declară că ”a dovedit că este capabil să ofere stabilitate, sprijin emoțional, îngrijire adecvată și condiții locative corespunzătoare, iar relația solidă cu copiii, ce rezultă din mijloacele materiale de probă, atestă acest aspect, deoarece dacă într-adevăr acești copiii ar fi fost abuzați emoțional sau fizic, nu ar mai fi manifestat sentimente autentice față de tatăl lor. A-l priva pe tată de un program semnificativ cu minorii ar însemna nu doar negarea drepturilor părintești egale, ci, mai ales o afectare directă a copiilor, care riscă să fie privați de prezența regulată și profundă a unuia dintre părinți”.

Recent, magistrații Tribunalului București au tranșat, provizoriu, cea mai tensionată miză a conflictului dintre Adrian și soția sa: relația cu cei doi copii. Judecătorii au respins cererea milionarului de a introduce găzduirea alternantă — adică minorii să locuiască, pe rând, câte o săptămână la fiecare părinte — considerând că o astfel de schimbare ar da peste cap stabilitatea copiilor și le-ar putea provoca anxietate.

Magistrații au decis că, în această etapă, copiii trebuie să rămână într-un mediu stabil, apreciind că interesul lor primează în fața disputei dintre părinți.

Totuși, instanța a subliniat clar că tatăl are dreptul să fie prezent în viața minorilor, iar legăturile personale cu aceștia nu pot fi transformate într-o armă în războiul dintre adulți. Astfel, programul de vizită rămâne în vigoare, dar are caracter temporar, până când procesul principal va stabili definitiv regulile jocului.

În motivare, tribunalul a arătat și că probele depuse, inclusiv conversații și înregistrări, nu demonstrează o tentativă de alienare parentală din partea mamei, ci mai degrabă un conflict intens între doi părinți care nu mai reușesc să comunice. Cu alte cuvinte, lupta juridică continuă, iar decizia finală privind custodia și organizarea vieții copiilor urmează să fie stabilită într-un proces separat.