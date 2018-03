Moartea lui Andrei Gheorghe ar fi survenit, potrivit primelor investigații, din pricina problemelor cu inima pe care le avea realizatorul radio-TV. Andrei Gheorghe era luat în evidență ca fiind cardiac, primea tratament medicamentos pentru afecțiunile sale, iar medicii luau în calcul inclusiv o intervenție chirurgicală în ceea ce îl privea, susțin surse apropiate de regretatul realizator radio-TV. Andrei Gheorghe nu a dezvăluit niciodată că suferea de inimă.

Pe trupul neînsuflețit al lui Andrei Gheorghe nu au fost găsite urme de violență, ne-au informat surse din cadrul anchetei. După ce a fost deschis un dosar de moarte suspectă, polițiștii sosiți la vila din Voluntari a realizatorului radio-TV l-au audiat numai pe îngrijitorul casei, nefiind nevoie de alte audieri. Rezultatele toxicologice vor mai întârzia, însă curând vom afla și cauza exactă a morții lui Andrei Gheorghe.

Medicii îi recomandaseră un regim strict de viață

Surse apropiate de fostul realizator radio-TV ne-au dezvăluit că medicii îi recomandaseră lui Andrei Gheorghe un regim strict de viață. Doctorii se gândeau chiar să-l opereze pe Andrei Gheorghe. Prietenii jurnalistului susțin că, din pricina problemelor cu inima pe care le avea, realizatorul radio-TV luase decizia radicală să renunțe la țigări și alcool. În special renunțarea la țigări a fost cea mai grea, având în vedere că celebrul jurnalist putea fi văzut des cu țigara în gură. Chiar multe dintre pozele care există pe internet cu Andrei Gheorghe îl înfățișează pe acesta fumând.

Cei care l-au cunoscut pe Andrei Gheorghe au vorbit despre modul intens în care a trăit regretatul realizator radio-TV. „A fost un om extraordinar, a trăit intens, s-a stins foarte repede. Nu ai fi zis că e un om bolnav, nici de el, nici de Radu Anton Roman, care s-a prăpădit la 57 de ani. Sunt oameni de genul ăsta, oameni fabuloși, care trăiesc foarte intens și se consumă repede”, a spus Busu despre Andrei Gheorghe în emisiunea „La Măruță”. „A fost cel mai rebel personaj pe care l-am cunoscut și cu atâta viață în el încât probabil că și-o fi consumat cota înainte de termen și a dat pur și simplu faliment temporal”, a scris pe Facebook Iulian Doroftei, realizatorul unui podcast de poker pe internet. (VEZI ȘI: Primele imagini cu fiul lui Andrei Gheorghe, după moartea jurnalistului!)

Andrei Gheorghe ar fi avut probleme cu banii

Potrivit celor care l-au cunoscut, Andrei Gheorghe ar fi avut probleme cu banii. Ceea ce au scris pe Facebook Lucian Mândruță și Marina Almășan oferă indicii în acest sens. „A fost un model pentru radio și o revelație pentru TV. Și un coleg cu care era o plăcere chiar să te cerți (…) Și nu, n-o să te plângem cu lacrimi de crocodil. Știu că nu ți-ar fi plăcut și ai fi făcut mișto de noi. Plânsul nu era genul tău, oricât de greu ți-ar fi fost. Și știu că ți-a fost în ultimii ani…”, a scris Lucian Mândruță pe contul lui de socializare. (CITEȘTE ȘI: Mesajul emoționant al lui Sorin Ovidiu Vîntu, după moartea lui Andrei Gheorghe!)

Marina Almășan dezvăluia că l-a propus pe Andrei Gheorghe co-prezentator al unei emisiuni pe care o realizează la TVR și că acesta i-a spus că ar fi avut nevoie de acel job. „Acum o lună și ceva îl întrebam pe Andrei Gheorghe dacă ar fi de acord să prezinte, alături de mine, «Femei de 10, Bărbați de 10». În opinia mea, mintea sa sclipitoare, combinată cu afurisenia sa binecunoscută, ar fi încăput bine între hotarele formatului meu de televiziune. Andrei s-a bucurat, eu l-am «propus mai departe», însă obiecții au fost destule, sub diferite motive (inclusiv că «are dantura stricată»…). Am stat mult timp pe gânduri, până să-i comunic «verdictul». L-a primit cu seninătate : «Mă așteptam – mi-a spus. Îmi pare rău, aș fi avut nevoie de asta, ar fi fost un balon de oxigen pentru mine»… N-am înțeles atunci exact la ce se referea, am înghițit în sec (chiar credeam în varianta aceasta de «coprezentator») și… am căutat în continuare”, a mărturisit Marina Almășan pe Facebook.



Potrivit unei declarații de avere din 2010, pe care jurnalistul a făcut-o publică deoarece lucra atunci în Ministerul Finanțelor, în calitate de coordonator al departamentului de comunicare, Andrei Gheorghe nu avea deloc sume de bani în cont. Andrei Gheorghe trecea în declarația de avere vila din Voluntari, în care a și fost găsit mort, trei terenuri, în Voluntari, Snagov şi Poiana Câmpina, și obiecte de artă în valoare de 31.000 de euro.

