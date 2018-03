Andrei Gheorghe a murit. Prezentatorul și realizatorul de emisiuni radio care s-a făcut remarcat cu personalitatea sa puternică a încetat din viață. El a fost găsit în această seară fără viață în casa lui. Polițiștii din județul Ilfov au confirmat vestea tristă.

UPDATE. Primele date arată că decesul a survenit în urma unui stop cardio-respirator, survenit în urmă cu 12 ore, arată surse judiciare. Serviciul de medicină legală a ajuns la fața locului pentru a prelua trupul neînsuflețit al realizatorului radio-tv.

UPDATE. Omul de radio a fost găsit fără suflare în baia vilei sale, de către ingrijitor. Acesta a anunțat serviciul 112 în jurul orei 22.15 dar și familia care a ajuns la fața locului. Potrivit primelor cercetări, nu există urme de forțare în locuință și nu sunt urme de violență pe trupul neînsuflețit al lui Andrei Gheorghe.

SMURD a constatat decesul survenit cel mai probabil în urma unui înfarct. Îmtrucât decesul a survenit în condiții deocamdată neelucidate, urmează să se constituie un dosar de moarte suspectă, arată surse din Poliție.

Fosta lui soție, Petruța Gheorghe a primit tragica veste la Viena.

UPDATE: Florin Călinescu deplânge moartea bunului său prieten

„E o viață pe care el și-a trăit-o așa cum a dorit-o. Am avut o discuție cu Adrian Sîrbu. Și-a păstrat unicitatea și ingenuitatea. O voce aparte, un destin aparte, o asumare totală și brută a ceea ce dorit el să facă, un om de cultură, un om învățat, ascunzându-și timiditatea sub această platoșă a îndrăznelii continue. Am avut destule discuții în contradictoriu din care se nășteau idei. Chiar dacă vedeai în ochii lui că este de acord, forța contrariile. Și-a asumat asta” a spus Florin Călinescu.

”Nu am bănuit că avea o sănptate precareă, avea o ardere interioară, ducea totul pe picioare. Iși făcea meseria așa cum o vedea el. El știa un sungur subiect și-l făcea bine. Avea așa, o ardere interioară. Dacă Andrei m-ar auzi acum lamentându-mi, m-ar înjura. Eu cu el am avut o confruntare continuă, așa eram noi, așa funcționa el. Nu era râcă, era așa ceva constructiv. Nu cunosc mulți oameni făcuți pentru meseria asta, Andrei era unul dintre ei ” a mai spus Florin Călinescu

”Nu se plângea de nimic și dacă îi fila vreo lampă, nu cred că Andrei ar fi spus” a mai adăugat Florin Călinescu care a mărturisit că se întâlnea din când în când cu acesta la magazin ”printre rafturi”. ”Când îl vedeam, aveam, impresia că areo bombă în rucsac, propria lui bombă. Nu aș fi putut să mi-l imaginez pe Andrei la 90 de ani. Nu i-ar fi plăcut un prohod” a adăugat actorul.

Personaj marcant în audiovizual

Andrei Gheorghe a încetat din viață în această seară a vârsta de 56 de ani. Andrei Gheorghe a fost găsit mort în baie.

Născut în Rusia, Andrei Gheorghe a fost unul dintre numele sonore ale radioului și televiziunii din România, realizator de filme documentare, de scurt și lung metraj.

Tatăl lui, originar din România, a studiat la școala de aviație din Lipețk, Rusia, iar mama sa rusoaică fiind, era chiar fiica comandantului școlii de aviație. Andrei Gheorghe a absolvit Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (secția rusă-engleză), Universitatea din București.