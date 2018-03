A murit Andrei Gheorghe. Cel mai recent scandal în care a fost implicat: „Niște ratați în meserie, slugi sordide și suflete istovite care…”

Cel mai recent scandal în care a fost implicat Andrei Gheorghe. A fost și a rămas până în ultima zi un prezentator TV și de realizator de emisiuni radio controversat. Și asta datorită felului său de a spune lucrurilor pe nume, dar și a caracterului vulcanic. În ultimul scandal în care a fost implicat, Andrei Gheorghe a fost acuzat că nu ştie să se cenzureze.

Cel mai recent scandal în care a fost implicat Andrei Gheorghe. Născut în Rusia, el a fost unul dintre numele sonore ale radioului și televiziunii din România, realizator de filme documentare, de scurt și lung metraj. Și, de multe ori a intrat în conflict cu persoane publice, dar și cu invitați de-ai săi.



“Acuma vreo trei săptămâni am acceptat invitația domnului Alexandru Rusu la o emisiune moderată de acesta între orele 23 și 02. Reacția imbecilă ne devoalează primitivismul instituției. Limbajul de asemenea. Citatul trunchiat și neinteligibil este o parte dintr-o discuție în care tradiției, cu a sa întoarcere către trecut, îi opuneam progresul ca unica alternativă viabilă, altfel am continua să trăim in peșteri. Fățărnicie și lecții de profesionalism este ceea ce primim de la Radio România. Adică niște ratați în meserie, slugi sordide și suflete istovite care își terfelesc ascultătorii, lupta ferm pentru dreptate). Cât despre cuvintele de nedescris nu le-am prea identificat în text. Scuze domnului Rusu și domnului Preda și regrete că trebuie sa lucreze cu așa niște cretini. Ascultați și voi seria de fonfăiți, fleoșcăiti și vorbitori cu proteza uitată la buda și gânditi-vă cum acești specialiști ronțăie anual bugete mai mari ca (…) și (…) la un loc. Emisiuni care să spună ceva? Spălarea de cadavre. Umor? Glume cu uac, uac, uac. Informații? Mai bine efemeride.ro. Cea mai nereformată, mai îmbătrânită in rele și mai toxică gașca din romania lucrează la stat, la radio, la TVR și la Agerpres. Specialist în media cu tulnice”, a fost mesajul lui Andrei Gheorghe la respectiva perioadă.

