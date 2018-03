A MURIT ANDREI GHEORGHE. Florin Călinescu este siderat ”Am avut destule discuții în contradictoriu”

Moartea fulgerătoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publică dar și lumea artistică. Bunul său prieten și coleg Florin Călinescu a fost siderat să afle, luni seara, trista veste. Florin Călinescu a recunoscut că nu de puține ori na avut discuții în contradictoriu cu Andrei Gheorghe.

„E o viață pe care el și-a trăit-o așa cum a dorit-o. Am avut o discuție cu Adrian Sîrbu. Și-a păstrat unicitatea și ingenuitatea. O voce aparte, un destin aparte, o asumare totală și brută a ceea ce dorit el să facă, un om de cultură, un om învățat, ascunzându-și timiditatea sub această platoșă a îndrăznelii continue. Am avut destule discuții în contradictoriu din care se nășteau idei. Chiar dacă vedeai în ochii lui că este de acord, forța contrariile. Și-a asumat asta” a spus Florin Călinescu.

”Nu am bănuit că avea o sănptate precareă, avea o ardere interioară, ducea totul pe picioare. Iși făcea meseria așa cum o vedea el. El știa un sungur subiect și-l făcea bine. Avea așa, o ardere interioară. Dacă Andrei m-ar auzi acum lamentându-mi, m-ar înjura. Eu cu el am avut o confruntare continuă, așa eram noi, așa funcționa el. Nu era râcă, era așa ceva constructiv. Nu cunosc mulți oameni făcuți pentru meseria asta, Andrei era unul dintre ei ” a mai spus Florin Călinescu

”Nu se plângea de nimic și dacă îi fila vreo lampă, nu cred că Andrei ar fi spus” a mai adăugat Florin Călinescu care a mărturisit că se întâlnea din când în când cu acesta la magazin ”printre rafturi”. ”Când îl vedeam, aveam, impresia că areo bombă în rucsac, propria lui bombă. Nu aș fi putut să mi-l imaginez pe Andrei la 90 de ani. Nu i-ar fi plăcut un prohod” a adăugat actorul

”Abia acum în mâinile medicilor legiști va fi mai maleabil. Dumnezeu să-l ierte…Mai curând să-l odihnească” a conchis Călinescu