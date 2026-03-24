Ajutor de 1.000 de lei pentru români. Primăria care plătește impozitele persoanelor cu handicap

În contextul presiunilor economice tot mai resimțite la nivelul populației, mai ales în rândul categoriilor vulnerabile, unele administrații locale din România au început să implementeze măsuri de sprijin financiar dedicate persoanelor cu dizabilități. Creșterea costurilor de trai, majorarea taxelor locale și eliminarea unor facilități fiscale au determinat autoritățile să caute soluții pentru a reduce impactul asupra acestor persoane.

Una dintre schimbările importante care au influențat această situație este eliminarea scutirilor de impozit pentru clădiri, terenuri și autoturisme în cazul persoanelor încadrate în grad de handicap grav sau accentuat. În lipsa acestor facilități, obligațiile fiscale anuale au devenit mai dificil de suportat, în special pentru cei cu venituri reduse sau dependente de indemnizații.

Ajutor de 1.000 de lei pentru acești români

Ca răspuns, mai multe primării din țară au adoptat hotărâri de consiliu local prin care oferă compensații financiare menite să acopere parțial sau total aceste taxe. Valorile acordate diferă de la o localitate la alta, în funcție de bugetele locale și de politicile sociale asumate.

În orașul Cernavodă, autoritățile locale au aprobat acordarea unui sprijin financiar de până la 1.000 de lei anual. Ajutorul este destinat persoanelor cu handicap grav sau accentuat, precum și celor încadrate în gradul I de invaliditate. De asemenea, pot beneficia și reprezentanții legali ai acestora, în cazul în care au în îngrijire persoane din aceste categorii. Suma acordată poate fi utilizată pentru plata impozitelor aferente locuinței de domiciliu, terenului și unui autoturism aflat în proprietate sau coproprietate.

O măsură similară a fost adoptată și în municipiul Sfântu Gheorghe, unde administrația locală oferă un sprijin financiar de aceeași valoare maximă, respectiv 1.000 de lei. Beneficiarii sunt aceleași categorii sociale vizate și în alte localități, iar ajutorul are aceeași destinație, acoperirea taxelor locale pentru bunurile deținute.

În alte orașe, sprijinul financiar este mai redus, dar urmărește același obiectiv. De exemplu, în municipiul Hunedoara, persoanele cu handicap grav sau accentuat pot primi până la 500 de lei anual pentru plata impozitului pe locuință. Măsura este aplicabilă pentru obligațiile fiscale aferente anului 2026 și reprezintă o formă de compensare parțială a costurilor.

Un sprijin similar este acordat și în Baia Mare, unde administrația locală a decis să ofere o compensație de până la 500 de lei pe an pentru plata impozitelor datorate de persoanele cu handicap grav. Deși suma este mai mică decât în alte orașe, aceasta contribuie la reducerea poverii financiare pentru beneficiari.

