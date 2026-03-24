Acasă » Știri » Ajutor de 1.000 de lei pentru români. Primăria care plătește impozitele persoanelor cu handicap

Ajutor de 1.000 de lei pentru români. Primăria care plătește impozitele persoanelor cu handicap

De: Anca Chihaie 24/03/2026 | 10:31
Sursa foto: Pixabay

În contextul presiunilor economice tot mai resimțite la nivelul populației, mai ales în rândul categoriilor vulnerabile, unele administrații locale din România au început să implementeze măsuri de sprijin financiar dedicate persoanelor cu dizabilități. Creșterea costurilor de trai, majorarea taxelor locale și eliminarea unor facilități fiscale au determinat autoritățile să caute soluții pentru a reduce impactul asupra acestor persoane.

Una dintre schimbările importante care au influențat această situație este eliminarea scutirilor de impozit pentru clădiri, terenuri și autoturisme în cazul persoanelor încadrate în grad de handicap grav sau accentuat. În lipsa acestor facilități, obligațiile fiscale anuale au devenit mai dificil de suportat, în special pentru cei cu venituri reduse sau dependente de indemnizații.

Ca răspuns, mai multe primării din țară au adoptat hotărâri de consiliu local prin care oferă compensații financiare menite să acopere parțial sau total aceste taxe. Valorile acordate diferă de la o localitate la alta, în funcție de bugetele locale și de politicile sociale asumate.

În orașul Cernavodă, autoritățile locale au aprobat acordarea unui sprijin financiar de până la 1.000 de lei anual. Ajutorul este destinat persoanelor cu handicap grav sau accentuat, precum și celor încadrate în gradul I de invaliditate. De asemenea, pot beneficia și reprezentanții legali ai acestora, în cazul în care au în îngrijire persoane din aceste categorii. Suma acordată poate fi utilizată pentru plata impozitelor aferente locuinței de domiciliu, terenului și unui autoturism aflat în proprietate sau coproprietate.

O măsură similară a fost adoptată și în municipiul Sfântu Gheorghe, unde administrația locală oferă un sprijin financiar de aceeași valoare maximă, respectiv 1.000 de lei. Beneficiarii sunt aceleași categorii sociale vizate și în alte localități, iar ajutorul are aceeași destinație, acoperirea taxelor locale pentru bunurile deținute.

În alte orașe, sprijinul financiar este mai redus, dar urmărește același obiectiv. De exemplu, în municipiul Hunedoara, persoanele cu handicap grav sau accentuat pot primi până la 500 de lei anual pentru plata impozitului pe locuință. Măsura este aplicabilă pentru obligațiile fiscale aferente anului 2026 și reprezintă o formă de compensare parțială a costurilor.

Un sprijin similar este acordat și în Baia Mare, unde administrația locală a decis să ofere o compensație de până la 500 de lei pe an pentru plata impozitelor datorate de persoanele cu handicap grav. Deși suma este mai mică decât în alte orașe, aceasta contribuie la reducerea poverii financiare pentru beneficiari.

CITEȘTE ȘI: Categoria de pensionari din România care pierd 140 lei în fiecare lună, la pensie. Cine se încadrează

Se schimbă data la care vor fi livrate pensiile în luna aprilie. Ce trebuie să știe pensionarii

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Oferta care a devenit virală: o lună la munte cu masă și cazare gratuite
Știri
Oferta care a devenit virală: o lună la munte cu masă și cazare gratuite
Gest rar de onestitate, final amar. Ce a primit un bărbat după ce a returnat 23.000 €
Știri
Gest rar de onestitate, final amar. Ce a primit un bărbat după ce a returnat 23.000 €
Occidentalii își părăsesc țările în număr record. Urmările economice vor fi resimțite atât acasă, cât și în țările de destinație
Mediafax
Occidentalii își părăsesc țările în număr record. Urmările economice vor fi resimțite atât...
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
Gandul.ro
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc...
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră strategică înainte de asaltul asupra Iranului
Adevarul
„Navele de asalt americane vor curăța tot”. Expert: Ultimatumul lui Trump, o fereastră...
Diplomația secretă din spatele schimbării de atitudine a lui Trump față de Iran. De ce și-a amânat președintele SUA utimatumul
Digi24
Diplomația secretă din spatele schimbării de atitudine a lui Trump față de Iran....
Buzoianu: Comisarii Gărzii de Mediu, obligați să folosească bodycam-uri
Mediafax
Buzoianu: Comisarii Gărzii de Mediu, obligați să folosească bodycam-uri
Parteneri
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Imagini senzaționale cu Loredana Chivu! A slăbit spectaculos și și-a arătat formele perfecte
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea excursie a fost atât de diferită”
Click.ro
A vizitat peste 80 de țări, dar nu recomandă două locuri de vacanță populare: „Acea...
Diplomația secretă din spatele schimbării de atitudine a lui Trump față de Iran. De ce și-a amânat președintele SUA utimatumul
Digi 24
Diplomația secretă din spatele schimbării de atitudine a lui Trump față de Iran. De ce...
Cum va arăta lumea după Donald Trump. Cele trei mari scenarii: Războiul Rece 2.0, noua eră a imperiilor sau abisul anarhiei
Digi24
Cum va arăta lumea după Donald Trump. Cele trei mari scenarii: Războiul Rece 2.0, noua...
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce ești surprins de Poliție
Promotor.ro
Video exclusiv: Cum funcționează radarele din e-SIGUR în România și ce se întâmplă după ce...
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de 27 de ani
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un miliardar de 63 de ani se căsătorește cu o tipă tare de...
Încă un serviciu de streaming video se închide
go4it.ro
Încă un serviciu de streaming video se închide
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Descopera.ro
Materialul-minune folosit de neanderthalieni la orice!
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Go4Games
Un nou joc Minecraft a fost anuțat! Când se lansează
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
Gandul.ro
Câți lei a plătit Liviu pentru un plin, într-o benzinărie din Bihor
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Oferta care a devenit virală: o lună la munte cu masă și cazare gratuite
Oferta care a devenit virală: o lună la munte cu masă și cazare gratuite
Gest rar de onestitate, final amar. Ce a primit un bărbat după ce a returnat 23.000 €
Gest rar de onestitate, final amar. Ce a primit un bărbat după ce a returnat 23.000 €
Trei zodii dau lovitura de pe 29 martie. Viața lor se schimbă complet
Trei zodii dau lovitura de pe 29 martie. Viața lor se schimbă complet
Ce este și cum se face corect un acatist. Ce trebuie să scrii în el
Ce este și cum se face corect un acatist. Ce trebuie să scrii în el
Prețuri tot mai mari la zboruri. Ce a dus la scumpirea accelerată a biletelor
Prețuri tot mai mari la zboruri. Ce a dus la scumpirea accelerată a biletelor
Aparatul poliției care te amendează fără să te oprească. Îți verifică ITP și RCA în trafic
Aparatul poliției care te amendează fără să te oprească. Îți verifică ITP și RCA în trafic
Vezi toate știrile