Albert NBN le-a jonglat cum a vrut el: de la creaţă a trecut la „preferata artiştilor” în doar câteva ore! A crezut că merge pe „blat”, dar a fost prins în fapt!

Albert NBN pare că se bucură din plin de statutul de bărbat singur, de când s-a despărțit de iubita sa, Izabella. Artistul de 20 de ani a isterizat o țară întreagă după ce a avut mai multe versuri jignitoare la adresa românilor, dar s-a și distrat pe măsură, la același festival! CANCAN.RO a stat cu ochii pe el și l-a prins în timp ce schimba domnișoarele mai ceva ca pe șosete! Una creață, alta… cheală!

Albert NBN a avut toată atenția pe el, la Beach, please! Pe de-o parte, a intrat în gura românilor care l-au judecat din cauza versurilor sale urâte la adresa țării noastre. A atras mii de mesaje de hate, ba chiar deputatul Dumitru Coarnă a depus și o plângere penală, pe motiv că artistul a folosit un limbaj vulgar, care incită la ură.

Pe de altă parte, trapper-ul din Buzz House s-a și distrat cel puțin la fel de tare! Nu doar pe scenă, ci și în spatele ei, acolo unde a avut grijă să aleagă cea mai buuuună companie. În materie de domnișoare, Albert are gusturi foarte… diverse. Deși în interviul CANCAN EXCLUSIV cântărețul susținea că are iubită de aproape un an, acum, pare-se, lucrurile s-au schimbat la 180 de grade, iar acum este singur și liber ca pasărea cerului!

Așa se face că Albert NBN a fost surprins alături de Becky Bachata, concurentă la Chefi fără limite și Bravo, ai stil. Dansatoarea de 28 de ani părea că l-a cucerit pe cântărețul mai tânăr cu opt ani decât ea. Departe de ochii curioșilor, când credeau că nimeni străin nu îi vede și că sunt înconjurați doar de prieteni, cei doi s-au sărutat rapid. Dovadă în acest sens stau imaginile de mai jos!

A trecut de la o creață, la o… nonconformistă!

Am spus că Becky ”părea”că l-a cucerit, deoarece n-a tras lozul câștigător până la final! Deși a sărutat-o de față cu amicii săi, vineri seară, Albert NBN a stat ore bune cu altă domnișoară! De la o creață, a trecut la una… fără păr! Este vorba despre domnișoara T., care apare deseori în videoclipurilor mai multor trapperi, dovadă că îi place să fie în centrul atenției și să stea în preajma cântăreților. Fix așa a făcut și cu artistul din Buzz House!

Sursele CANCAN.RO susțin că ea și Albert NBN au stat împreună ceva timp în zona VIP, unde s-au distrat de minune. Ba chiar s-ar fi și ținut de mână! Chiar dacă și ea este mai în vârstă decât Albert, se pare că tânărul de 20 de ani știe el ce știe și face în așa fel încât femeile să roiască în jurul lui!

În cadrul festivalului, domnișoara fără păr a fost intervievată și întrebată dacă este într-o relație.

”Este complicat. M-am văzut cu cineva ieri. Îl știam, dar abia ieri ne-am apropiat”, a spus, încântată peste măsură, domnișoara T.

Din păcate pentru ea, Albert a jonglat cu femeile mai ceva decât la circ, dovadă că artistul știe să profite din plin de toată atenția din jurul său. De când a rămas fără iubită, concurentul de la Fugiți de acasă, show-ul organizat de către Selly, pare că trăiește din plin viața de bărbat singur și nu are limite când vine vorba despre domnișoarele care îi dau târcoale!

