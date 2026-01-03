Acasă » Exclusiv » Alergi la maratoane, dar mai faci și fizioterapie! Mihai Găinușă știe când să pună „stop”

Alergi la maratoane, dar mai faci și fizioterapie! Mihai Găinușă știe când să pună „stop”

De: Adrian Vâlceanu 03/01/2026 | 23:40
Alergi la maratoane, dar mai faci și fizioterapie! Mihai Găinușă știe când să pună stop
Mihai Găinușă, 55 de ani, rămâne sportiv când alții se retrag definitiv din carieră. CANCAN.RO l-a reperat într-o fază pe care mulți alergători o detestă, dar este absolut necesară. La recuperare medicală! 

Deși nu pare un tip atletic, destul de mulți români știu că Mihai Găinușă s-a apucat de ceva timp de alergare, un sport tot mai la modă la noi, cu toate că are și el dezavantaje. Spre exemplu, faptul că pe mulți șoferi îi încurcă uneori când maratoanele au loc.

Sportivii își văd însă de treabă, iar iarna este dedicată și perioadelor de recuperare. Exact asta pare să facă Mihai Găinușă, care merge la fizioterapie și probabil și kinetoterapie, la o clinică din București.

Mihai Găinușă sportiv și la 55 de ani

Îmbrăcat cu o geacă de piele ”timeless”, pantaloni kaki și pantofi super comozi, Mihai Găinușă nu își trădează deloc vârsta. Iată cât de important este sportul! În timp ce alții se vaită de genunchi sau sunt preocupați să-și facă implanturi de păr, lifting sau să-și injecteze grăsime pe cine știe unde, Mihai Găinușă rămâne tânăr grație exercițiilor aerobice.

”Dacă mă țin articulațiile, o să aleg și la 70 de ani”, declara acum doi ani Mihai Găinușă la un podcast.

Cum se spune în popor, piciorul subțire cu fizioterapie se ține! Mihai Găinușă apare serios, la volanul mașinii sale, parchează și coboară din mașină, cu privirea unui om pe care îl doare ceva. E posibil să fie banda ilio-tibială, sau poate o fasciită plantară, mai ales că Mihai aleargă pe distanțe lungi.

Alergătorii știu că în timp alergarea devine o adicție și organismul nu se poate sătura de kilometri. Partea proastă e că de multe ori organismul ignoră durerea și e nevoie de recuperare medicală, care presupune pauze, disciplină. La alergătorii de cursă lungă, cum este și Mihai, cel mai dificil este să te abții de la alergare în aceste perioade.

×