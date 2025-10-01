Alertă epidemiologică în România! S-a răspândit virusul ”limbii albastre” și în țara noastră

Virusul ”limbii albastre” (BTV) continuă să se răspândească în Europa. Potrivit Organizației Mondiale pentru Sănătatea Animalelor (OMSA), România a raportat primul focar de boală în ferme și gospodării din județul Gorj.

Virusul limbii albastre (BTV) este responsabil pentru apariția unei boli hemoragice grave – care poate afecta rumegătoarele domestice, inclusiv bovine, ovine, dar și animale sălbatice, cerbi, antilope, bivol și cămile. Boala este prezentă pe toate continentele, iar răspândirea ei printre rumăgătoare se face prin mușcăturile țânțarilor Culicoides infectați, insecte care se găsesc în număr mare în majoritatea fermelor.

Alertă epidemiologică în România

Unele tulpini de BTV pot fi transferate de la o mamă rumegătoare la fătul ei în timpul sarcinii și un număr mic prin contact direct între rumegătoare. De asemenea, migrația animalelor infectate poate contribui la răspândirea bolii în noi regiuni, făcând controlul acesteia o provocare continuă pentru autoritățile veterinare

Oile prezintă adesea simptome severe, cum ar fi hemoragii interne, umflături și necroză tisulară, în timp ce bovinele au de obicei simptome ușoare sau nu prezintă simptome. Virusul limbii albastre poate duce la rate ridicate de morbiditate și chiar mortalitate în turme și cirezi și poate afecta producția (de exemplu, producția de lapte) și comerțul. Virusul vine cu un cost economic global ridicat și este controlat în principal prin vaccinare și restricții de circulație.

În prezent, nu există un tratament specific antiviral pentru boala limbii albastre. Gestionarea bolii se concentrează pe îngrijirea intensă a bovinelor infectate – care pot include administrarea de antiinflamatoare, ameliorarea durerii, hidratarea adecvată și asigurarea unei nutriții corespunzătoare, precum și îngrijirea pentru prevenirea infecțiilor secundare.

Potrivit informațiilor furnizate de Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OMSA), miercuri, 1 octombrie 2025, România a raportat un focar de boala limbii albastre la 10 bovine din patru ferme și gospodării din județul Gorj. Nu este prima dată când țara noastră raportează cazuri cu această boală. În urmă cu 5 ani, în județul Vâlcea, satul Turcești, a fost depistată o ovină bolnavă (un berbec).

