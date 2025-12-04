Acasă » Știri » Alertă în România! Gheorghe a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

Alertă în România! Gheorghe a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

De: Alina Drăgan 04/12/2025 | 21:00
Alertă în România! Gheorghe a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112
Gheorghe a dispărut fără urmă /Foto: Poliția Română

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 44 de ani. Se pare că familia nu mai reușește să îl contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Recent, oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitului Irimescu Gheorghe, în vârstă de 45 de ani, domiciliat în Ariceștii Rahtivani, județul Prahova. Se pare că bărbatul a plecat voluntar de la domiciliu și nu a mai revenit până în prezent. Îngrijorați, apropiații au dat alarma, iar oamenii legii au demarat căutările.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Irimescu Gheorghe sunt: înălțime -180 cm, greutate – 80 kg, păr roșcat, scurt, ochi căprui. Din păcate, nu se cunosc detalii despre vestimentația bărbatului din momentul dispariției.

Gheorghe a dispărut fără urmă /Foto: politiaromana.ro

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Irimescu Gheorghe este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Irimescu Gheorghe. Este lege

Cine îl vede pe Irimescu Gheorghe este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

