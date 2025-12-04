Unde s-a ascuns avocatul Sebastian Felecanu, acuzat că și-a ucis iubita. A primit o pedeapsă de 23 de ani

Avocatul ieșean Sebastian Felecanu, acuzat că a ucis-o pe iubita lui, după ce a aruncat-o de la etaj, a primit sentința finală din partea instanței. După un proces de durată și numeroase expertize, acesta a fost condamnat definitiv la 23 de ani, autoritățile au pus în aplicare mandatul de executare a pedepsei.

Avocatul ieșean acuzat că și-a ucis partenera, pe Monica Cioată, în urmă cu patru ani, a primit o condamnare definitivă. Înalta Curte de Casație și Justiție a decis ca Sebastian Felecanu să execute o pedeapsă de 23 de ani de închisoare pentru omor calificat comis asupra unui membru al familiei.

În momentul în care polițiștii au mers să pună în executare mandatul de arestare, acesta nu se mai afla în locuință, deși se afla în arest la domiciliu și era monitorizat cu o brățară electronică. În cele din urmă, a fost găsit ascuns într-o boxă aflată în același imobil. După luni în care procurorii au cerut expertize și au analizat probele, Felecanu a fost identificat ca principal suspect și plasat în detenție.

Ulterior, acesta a fost transferat în Penitenciarul Iași, unde își va ispăși pedeapsa. Instanța a dispus, de asemenea, ca el să plătească familiei victimei daune morale în valoare de 210.000 de euro.

Deși pe toată perioada procesului și-a susținut nevinovăția și a afirmat că femeia și-ar fi luat singură viața, instanța a respins această versiune.

„Avocatul Felecanu Sebastian, condamnat definitiv la 23 de ani de închisoare pentru omorul calificat săvârșit asupra victimei concubine (tot colega avocat), prin aruncarea acesteia de la fereastra imobilului din Iași. Monica Cioată, reamintesc, era gravida cu copilul lui. Deși pe toată perioada procesului a susținut ca Monica Cioata „s-a sinucis”, inculpatul s-a contrazis și a mințit în permanență. De asemenea, Felecanu Sebastian urmează să plătească și 210.000 euro cu titlu de daune morale” a transmis avocatul Adrian Cuculis.

