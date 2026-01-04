Alertă în România! Săndel a dispărut fără urmă. Cine îl vede, este rugat să sune de urgență la 112

Este alertă în România. Autoritățile au fost sesizate cu privire la dispariția unui bărbat în vârstă de 54 de ani. Se pare că familia nu mai reușește să îl contacteze, așa că a dat alarma. Poliția Română este acum în alertă și a cerut ajutorul cetățenilor. Cei care îl văd sunt rugați să anunțe imediat autoritățile.

Recent, oamenii legii au fost sesizați cu privire la dispariția numitului Dobre Săndel, în vârstă de 54 de ani, domiciliat în Brăila. Se pare că la data de 2 ianuarie 2026 acesta a călătorit din Spania către România cu un avion și a dispărut de pe raza orașului Otopeni. Îngrijorați, apropiații au dat alarma, iar oamenii legii au demarat căutările.

Potrivit informațiilor oferite de către oamenii legii, semnalmentele lui Dobre Săndel sunt: înălțime -75 cm, greutate – 50 kg, corpolență – slab, ochi căprui, păr grizonant.

La momentul dispariției bărbatul purta: o geaca de culoare verde închis, blugi de culoare neagră, pulover de culoare neagră și pantofi sport de culoare maro.

Orice persoană care poate oferi informații ce pot conduce la depistarea lui Dobre Săndel este rugată să apeleze Serviciul Unic 112, ori să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Ce trebuie să faci dacă îl vezi pe Dobre Săndel. Este lege

Cine îl vede pe Dobre Săndel este rugat să sune la 112 sau să se prezinte la cea mai apropiată secție de poliție, pentru a oferi toate detaliile către structurile competente. Procedura este prevăzută în Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

„În cazul identificării unei persoane majore cu privire la care a fost introdusă în SINS (Sistemul Informatic Național de Semnalări, n.a.) o semnalare din categoria celor prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. a), aceasta este informată despre existenţa semnalării şi i se solicită consimţământul cu privire la transmiterea informaţiilor privind adresa la care locuieşte către persoana care a sesizat dispariţia”, extras din Legea 141/2010 cu privire la semnalarea persoanelor dispărute.

