De: Daniel Matei 04/01/2026 | 00:50
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Envato

O actriță canadiană își dorește să primească ajutor medical pentru a-și pune capăt vieții, după o luptă de ani de zile cu afecțiunile psihice.

Claire Brosseau avea 14 ani când a intrat într-o perioadă problematică și a început să abuzeze de droguri și alcool. Părinții ei au fost atât de îngrijorați încât au decis să o ducă la un psihoterapeut, care a diagnosticat-o cu tulburare maniaco-depresivă. Acesta a fost primul dintre multe diagnostice: tulburare de alimentație, tulburare de anxietate, tulburare de personalitate, tulburare de abuz de substanțe, ideație suicidară cronică și alte câteva probleme de sănătate mintală.

Brosseau, acum în vârstă de 48 de ani, a declarat pentru The New York Times că în ultimele trei decenii a încercat numeroase tratamente, inclusiv peste 25 de medicamente, îngrijire psihiatrică, diverse terapii, însă fără niciun rezultat, scrie People.

Într-o scrisoare deschisă postată anul trecut, Brosseau a oferit o perspectivă asupra luptei sale care durează de mulți ani și chiar a dezvăluit că a încercat să își pună capăt vieții de mai multe ori.

„Nici măcar nu pot vorbi despre adevăratele orori ale situației mele, pentru că aș putea fi internată în spital”, a scris ea.

Brosseau a spus că situația ei a fost atât de insuportabilă încât își dorește să-și încheie viața cu ajutor medical (MAID).

Ce vrea actrița acum

În 2021, a aplicat pentru programul MAID din Canada, care permite pacienților cu boli terminale să-și pună capăt vieții cu medicamente , fie luate de ei înșiși, fie administrate de un medic sau o asistentă medicală. Legea, însă, nu se aplică persoanelor cu boli mintale. Și, în ciuda problemelor sale de sănătate mintală, Brosseau este sănătoasă din punct de vedere fizic.

O extindere a legii, care ar include și persoanele cu boli mintale, urmează să intre în vigoare în martie 2027.

Unul dintre psihiatrii lui Brosseau, Dr. Mark Fefergrad, a spus că înțelege cât de mult suferă aceasta, dar crede în continuare că poate fi tratată cu succes. „Cred că se poate însănătoși. Nu cred că MAID este cea mai bună sau singura opțiune pentru ea”, a spus acesta.

Cealaltă psihiatră a ei, Dr. Gail Robinson, a recunoscut că decizia lui Brosseau este rezonabilă. „Mi-ar plăcea să se răzgândească. Sper că nu va trebui să facă asta. Dar o voi susține”, a spus ea.

×