De: Irina Vlad 02/10/2025 | 18:37
Alertă MEDICALĂ în România! E focar de infecție: s-au înregistrat deja 150 de cazuri
Este alertă medicală în România! Direcția de Sănătate Publică (DSP) a confirmat prezența mai multor focare de hepatita virală acută de tip A în 7 localități din județul Dolj. 

Cele 7 focare de hepatita A au fost identificate în Craiova (55 de cazuri), Amărăștii de Sus (27 de cazuri), Coțofenii din Față, Coșoveni, Ghizdovești și Ocolna. Direcția de Sănătate Publică Dolj (DSP) a anunțat că au fost înregistrate aproximativ 150 de cazuri și circa 300 de persoane care au intrat în contact direct cu bolnavii.

Până în acest moment, autoritățile au demarat o anchetă epidemiologică și mai multe acțiuni pentru a limita răspândirea. S-a  decis achiziționarea 165 de doze de vaccin hepatic A pentru adulți și 270 de doze pentru copii. O parte dintre bolnavii infectați au fost internați la spital, iar cazurile suspecte au fost îndrumate către Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumofiziologie ”Victor Babeș” din Craiova.

”S-au efectuat anchete epidemiologice, am legătură cu medicii de familie, cu mediatorii sanitari. Deși este un vaccin sigur, reacțiile sunt minime, gen o durere la locul injectării, populația refuză vaccinarea”, a declarat Roxana Bărboianu, medic epidemiologic DSP Dolj, pentru ProTV.

Hepatita A virală – cunoscută ca boala mâinilor murdare – este o boală transmisibilă, o infecție pe termen scurt, iar de cele mai multe ori, transmiterea se face prin contactul cu apă sau alimente contamintate, dar și prin contactul direct cu o persoană care are deja virusul.

În cazul adulților și copiilor care au contactat virusul, simptomele debuteasză  la 4 săptămâni de la expunere, însă pot să apară și mai devrem – în două săptămâni. Iată care sunt simptomele pe care le pot dezvolta pacienții: greață, vărsături, diaree, scăderea apetitului alimentar, durere abdominală, scaune deschise la culoare, durere articulara, icter.

Copiii și adolescenții sunt cei mai expuși, în special în zonele unde accesul la apă curată și condiții sanitare corespunzătoare este limitat. În unele cazuri, perioada de recupereare poate fi lungă – de la câteva săptămâni la câteva luni, însă aproape toți pacienții se recuperează complet.

