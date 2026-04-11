Alertă sanitară înainte de Paște! 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella descoperite în România

O alertă sanitară a fost emisă în România înainte de Paște, după descoperirea a aproximativ 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella la o stație de sortare din Vaslui.

Loturile au fost retrase rapid de pe rafturi, iar autoritățile au anunțat că produsele nu au ajuns în consum.Investigațiile au arătat că ouăle proveneau de la ferme din județul Galați, administrate de omul de afaceri Fănel Bogoș.

Testele de laborator au confirmat că aproape 60.000 de găini din două exploatații erau infectate cu bacteria Salmonella, iar ouăle au fost transportate către unitatea de sortare din Vaslui, aparținând aceleiași companii.

Reprezentanții ANSVSA au intervenit prompt, blocând distribuirea ouălor contaminate și continuând verificările pentru a stabili modul în care produsele au fost colectate și transportate. Ancheta urmărește identificarea tuturor factorilor care au contribuit la apariția acestui incident.

În paralel, autoritățile au reamintit că, în urmă cu o săptămână, comisarii CRPC București–Ilfov au efectuat controale la Rewe România S.A. (Penny), atât la depozitul din Ștefănești, cât și în două magazine din Capitală, în urma suspiciunilor privind contaminarea unor produse din carne de pasăre.

Au fost prelevate probe din piept de pui cu os și piele, ficat de pui Hanul Boieresc și pui grill Hanul Boieresc, toate provenind de la producătorul SC Vanbet SRL din județul Vrancea. Analizele ulterioare au confirmat prezența bacteriei.

În acest context, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, a declarat:

“Mă întreb dacă, şi în această situaţie, facem rău menţionând numele produsului şi al producătorului, aşa cum se plâng unele asociaţii patronale. Mă bucur totodată că reuşim să ajutăm Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, desfăşurând în continuare acţiuni pe care aceştia le contestă. Pot înţelege că atât unii, cât şi alţii, nu s-au obişnuit încă cu ideea de transparenţă, chiar dacă aceasta, în unele situaţii, afectează anumite interese financiare, pe care, în opinia mea, le consider meschine în raport cu interesul consumatorilor”.

