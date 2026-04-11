Alertă sanitară înainte de Paște! 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella descoperite în România

De: David Ioan 11/04/2026 | 12:53
Alertă sanitară înainte de Paște! 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella descoperite în România. Foto: Pixabay

O alertă sanitară a fost emisă în România înainte de Paște, după descoperirea a aproximativ 1,5 milioane de ouă contaminate cu Salmonella la o stație de sortare din Vaslui.

Loturile au fost retrase rapid de pe rafturi, iar autoritățile au anunțat că produsele nu au ajuns în consum.Investigațiile au arătat că ouăle proveneau de la ferme din județul Galați, administrate de omul de afaceri Fănel Bogoș.

Testele de laborator au confirmat că aproape 60.000 de găini din două exploatații erau infectate cu bacteria Salmonella, iar ouăle au fost transportate către unitatea de sortare din Vaslui, aparținând aceleiași companii.

Reprezentanții ANSVSA au intervenit prompt, blocând distribuirea ouălor contaminate și continuând verificările pentru a stabili modul în care produsele au fost colectate și transportate. Ancheta urmărește identificarea tuturor factorilor care au contribuit la apariția acestui incident.

În paralel, autoritățile au reamintit că, în urmă cu o săptămână, comisarii CRPC București–Ilfov au efectuat controale la Rewe România S.A. (Penny), atât la depozitul din Ștefănești, cât și în două magazine din Capitală, în urma suspiciunilor privind contaminarea unor produse din carne de pasăre.

Au fost prelevate probe din piept de pui cu os și piele, ficat de pui Hanul Boieresc și pui grill Hanul Boieresc, toate provenind de la producătorul SC Vanbet SRL din județul Vrancea. Analizele ulterioare au confirmat prezența bacteriei.

În acest context, președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, Horia Constantinescu, a declarat:

“Mă întreb dacă, şi în această situaţie, facem rău menţionând numele produsului şi al producătorului, aşa cum se plâng unele asociaţii patronale. Mă bucur totodată că reuşim să ajutăm Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, desfăşurând în continuare acţiuni pe care aceştia le contestă. Pot înţelege că atât unii, cât şi alţii, nu s-au obişnuit încă cu ideea de transparenţă, chiar dacă aceasta, în unele situaţii, afectează anumite interese financiare, pe care, în opinia mea, le consider meschine în raport cu interesul consumatorilor”.

CITEŞTE ŞI: Nu este o eroare! Cu cât se vinde un cozonac Panettone, la reducere, în Mega Image

Concediat pentru că a mâncat 2 bomboane dintr-un lot care urma să fie aruncat. Ireal ce s-a întâmplat imediat după

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Ce studii are, de fapt, Codruța Filip. Detalii mai puțin știute despre educația artistei
Știri
Ce studii are, de fapt, Codruța Filip. Detalii mai puțin știute despre educația artistei
Tragedie românească în Spania! David a fost ucis în Vinerea Mare, la doar 11 ani
Știri
Tragedie românească în Spania! David a fost ucis în Vinerea Mare, la doar 11 ani
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri și singura țară cu prețuri în scădere
Mediafax
Harta scumpirii locuințelor în Europa: cine conduce, unde sunt cele mai mici creșteri...
Cum va fi vremea de Paște. Unde e soare și unde ninge. Prognoza de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Gandul.ro
Cum va fi vremea de Paște. Unde e soare și unde ninge. Prognoza...
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința: „Aer elegant și cald”
Prosport.ro
FOTO. Belodedici își vinde casa dintr-o zonă boemă a Bucureștiului. Cum arată locuința:...
„Am dat foc la 40.000 de euro”. Lupta contracronometru într-o livadă din Cluj, unde 4.000 de lumânări au fost aprinse pentru a salva cireșii de îngheț
Adevarul
„Am dat foc la 40.000 de euro”. Lupta contracronometru într-o livadă din Cluj,...
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în Ungaria, este controversat chiar și printre susținătorii săi
Digi24
Péter Magyar, „omul dificil” care îl provoacă pe Viktor Orbán în Ungaria, este...
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele puse de ei
Mediafax
Motivul incredibil pentru care iranienii nu pot redeschide Strâmtoarea Ormuz: nu găsesc minele...
Parteneri
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat! Arată complet diferit acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a slăbit Oana Roman fără diete drastice. Secretul vedetei pentru o transformare de invidiat!...
Rinat Ahmetov a venit în România și a rămas uimit de ce a găsit la București: „E atât de fermecătoare, ca spirit”
Prosport.ro
Rinat Ahmetov a venit în România și a rămas uimit de ce a găsit la...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum arăta Paștele în familia Ceaușescu. Nu erau adepții tradițiilor: „Nu mergeau la Înviere, nu se salutau cu «Hristos a înviat!»”
Click.ro
Cum arăta Paștele în familia Ceaușescu. Nu erau adepții tradițiilor: „Nu mergeau la Înviere, nu...
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi hârtii”. Toate bunurile sechestrate, pe platformă online
Digi 24
Alexandru Nazare anunță schimbări la ANAF: „Nu vor mai fi pile, nu vor mai fi...
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu au reușit nimic”. Pe cine va da vina Rusia
Digi24
Kremlinul admite că Orban va pierde alegerile din Ungaria: „Chiar și cu sprijinul nostru, nu...
Ai rămas blocat în trafic pe DN1? Iată câteva rute alternative
Promotor.ro
Ai rămas blocat în trafic pe DN1? Iată câteva rute alternative
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât tupeu, domnule, cât tupeu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip îi propune unei fete să facă dragoste cu el: – Cât...
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
go4it.ro
Ce salarii au astronauții Artemis II? În SUA un electrician poate câștiga mai mult
De ce aristocrații purtau peruci?
Descopera.ro
De ce aristocrații purtau peruci?
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Go4Games
Trailerul final pentru filmul Mortal Kombat II. Când îl vedem în cinema
Cum va fi vremea de Paște. Unde e soare și unde ninge. Prognoza de ultimă oră de la ANM, exclusiv pentru Gândul
Gandul.ro
Cum va fi vremea de Paște. Unde e soare și unde ninge. Prognoza de ultimă...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce studii are, de fapt, Codruța Filip. Detalii mai puțin știute despre educația artistei
Ce studii are, de fapt, Codruța Filip. Detalii mai puțin știute despre educația artistei
Tragedie românească în Spania! David a fost ucis în Vinerea Mare, la doar 11 ani
Tragedie românească în Spania! David a fost ucis în Vinerea Mare, la doar 11 ani
ANM a emis cod galben de îngheț în ziua de Paște! Va fi neobișnuit de frig în toată țara
ANM a emis cod galben de îngheț în ziua de Paște! Va fi neobișnuit de frig în toată țara
Și-a acuzat cea mai bună prietenă de trădare, dar adevărul e altul! Ce s-a întâmplat, de fapt, ...
Și-a acuzat cea mai bună prietenă de trădare, dar adevărul e altul! Ce s-a întâmplat, de fapt, la nunta fostei vedete de la Kanal D
Vedeta din România care a avut relații cu doi bărbați în același timp: „Am 42 de ani”
Vedeta din România care a avut relații cu doi bărbați în același timp: „Am 42 de ani”
Regele Charles, ultimă rugăminte pentru fiul său, William. Cum vrea să stingă conflictul cu Camilla, ...
Regele Charles, ultimă rugăminte pentru fiul său, William. Cum vrea să stingă conflictul cu Camilla, înainte de moarte
Vezi toate știrile