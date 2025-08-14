Alex Bodi a chemat-o în instanță! „Musculosul”, lovitură dură pentru fosta soție! Nu mai e cale de întoarcere

Tensiunile dintre Alex Bodi și fosta lui soție par a fi departe de a se încheia. Afaceristul a trecut prin momente destul de delicate atunci când a fost plasat sub monitorizare cu ajutorul unei brățări electronice, iar totul s-a petrecut în urma unei plângeri făcute de fosta lui parteneră de viață, atunci când a solicitat emiterea unui ordin de protecție, atât pentru ea, cât și pentru fiica lor. Acum, „musculosul” este cel care lovește, din nou! De data aceasta, cu o solicitare pentru a schimba domiciliul Selenei acasă la el. CANCAN.RO are toate detaliile!

Povestea dintre Alex Bodi și fosta lui soție a fost una presărată cu nenumărate intrigi și scandaluri. S-au certat, s-au împăcat, însă totul a căpătat proporții uriașe în momentul în care ex-partenera de viață a depus o plângere la Poliția Voluntari, la data de 27 mai. Situația a degenerat, deoarece în acel moment, afaceristul nu se afla în București, ci la Sibiu, acolo unde își desfășura activitatea profesională, ceea ce a determinat autoritățile să emită o alertă la nivel național, pentru a-i fi stabilită locația.

După ce l-au găsit, polițiștii au pus în aplicare măsura de supraveghere electronică. Cu toate că fosta nu a semnalat incidente de nicio natură, a făcut o plângere cu caracter de urgență, preventiv, din pricina tensiunilor care existau între ei. Iar lucrurile nu se vor opri aici, se pare, mai ales după decizia luată de Alex Bodi de curând.

Alex Bodi, lovitură dură pentru fosta soție

Toate demersurile fostei soții nu au fost trecute cu vederea de Alex Bodi, care a așteptat momentul potrivit pentru a ataca din nou! La data de 13 august, la Judecătoria Buftea a apărut pe rol un nou dosar, în care reclamantul este chiar afaceristul. Cazul intră în categoria „Minori și familie” și are ca obiect „Stabilirea domiciliului unui minor”. Decizia milionarului nu este una neașteptată, mai ales dacă luăm în calcul reacțiile pe care el le-a avut în mediul online, după ce mama Selenei a cerut acel ordin de protecție împotriva lui.

A întors armele și a spus că va merge până în pânzele albe pentru a-i lua copilul! Prima „lovitură” a fost atunci când a decis să atace decizia magistraților și a făcut un apel în luna iunie. Acum, afaceristul a îndreptat din nou tunurile către fosta soție și face tot posibilul ca fiica lui să rămână la el. Este mai mult decât evident că nu are de gând să renunțe la lupta care pare că nu se mai sfârșește între ce doi foști parteneri.

