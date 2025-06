Alex Bodi rupe tăcerea despre bătaia pe care i-ar fi dat-o Biancăi Drăgușanu! „Dacă ne pune cineva să vorbim, ea își…”

În cea mai nouă ediție a emisiunii lui Dan Diaconescu rolul de invitat l-a avut Alex Bodi. Având în vedere toate scandalurile recent în care a fost implicat, afaceristul a oferit partea lui de adevăr și a vorbit despre tot ce s-a întâmplat. A vorbit și despre acuzațiile ce i se aducă și a clarificat lucrurile. Este sau nu Alex Bodi un om violent?

În cadrul ediției din data de 17 iunie a emisiunii Dan Diaconescu Direct rolul de invitat a fost jucat de Alex Bodi, care a vorbit deschis despre probleme pe care le-a avut în ultima perioadă. Ce spune acesta despre scandalul cu Iulia Sălăgean sau cel cu Dan Alexa.

Așa cum spuneam, în cea mai recentă ediție a emisiunii lui Dan Diaconescu a fost invitat Alex Bodi. În ultima perioadă, acesta a fost implicat în numeroase scandaluri, însă cel mai puternic a fost cel cu Iulia Sălăgean, care l-a acuzat de violență și a cerut ordin de protecție împotriva lui.

Ei bine, Alex Bodi spune clar că nu este un om violent, dar de-a lungul timpului mulți au încercat să îi creeze această imagine, așa cum a făcut și Bianca Drăgușanu în trecut. Însă, afaceristul spune că mereu au fost doar minciuni și susține chiar faptul că dacă ar fi întrebată blondina ar recunoaște acum acest lucru.

„DD: Acum sunt și niște telespectatori care fac trimitere la scandalul vechi cu Bianca, de acum 7 ani cât are scandalul. În care Bianca spunea că ați, cum să zic, ați altoit-o, că ați scuturat-o.

Alex Bodi: Stai un pic, că Bianca și acum îți garantez sigur că dacă ne pune cineva să vorbim, ea își recunoaște vină. Deci nu există să… Păi stați un pic, că eu n-am avut o femeie în viața mea sau două. Numai din ce se știe. Nu cred că există cineva să zică că eu sunt un om violent. Acum și dumneavoastră dacă coborâți scările și vine unul din spate și îți ia portofelul și fuge, nu cred că zici te pup, bine, adu-mi-l mâine dacă nu ține-l. Sunt alte situații, alte aspecte, alte împrejurări.

DD: Dar asta mă gândeam, poate această doamnă are pe cineva care acel cineva i-a spus să facă asta.

Alex Bodi: Păi exact e îndrumată de cineva, că mie s-a dorit să mi se configureze așa un profil agresiv. Eu nu sunt agresiv, că nu am de ce să fiu agresiv, eu am o viață foarte frumoasă. Iar oamenii ăștia care încearcă așa ca hienele, că se adună din toate colțulețele să mai prindă și ei o bucată de ciolănaș, tot atentează la liniștea mea. Pentru că nu am puncte comune cu ei, nu am afaceri, nu am anturaje cu oameni de genul. Și mulți își doresc atenție și chestii de… nu știu. Nu neapărat că te caută, pentru că mie, ca om, ca bărbat, îmi place să vânez. Sunt și Săgetător și așa. Nu îmi plac lucrurile prea ușor și care vin așa de gata ia-le.

DD: Și soțiile? În timpul ăsta aveați și soții? Ce ziceau?

Alex Bodi: Da, într-adevăr, din cauza Biancăi m-am despărțit m-am despărțit de prima soție.

DD: Și cu a doua? Cea cu scandalul?

Alex Bodi: Nu, de asta, cu care am fost căsătorit. Doar cu a doua am fost căsătorit.

DD: Bun. Și acum ajungem… în clipa asta sunteți singuri.

Alex Bodi: Nu sunt singur.

DD: Nu sunteți căsătorit în acte.

Alex Bodi: A, nu.

DD: Dar a apărut cazul Dan Alexa, da? Știți cazul Dan Alexa? A izbucnit acum o zi sau două. Deci nu e nevoie să vă citesc știrea oficială cum sună.

Alex Bodi: Care dintre știri? Că s-au făcut multe știri. Că mi-am luat și bătaie eu acum, din cauza lui, pe un articol. Nu știu.

DD: Că v-ați luat bătaie într-o ipoteză, într-un articol.

Alex Bodi: Da, ziceau ei. Ce film au văzut?

DD: Păi nu știu, sunt atâtea multe articole. De-aia înțeleg că toată presa vă caută să dați un punct de vedere.

Alex Bodi: Nu am dat. Nu din aroganță. Doar că nu vreau, uite, și acum nu e o formă de laudă. Și știi, și cu emisiunea ta. Dar am promis, am zis că vin odată, dar nu zic când”, a spus Alex Bodi.