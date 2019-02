Fotbalistul Alex Mitriță, fostul căpitan al CSU Craiova, a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, Alesia, iar tânăra i-a răspuns cu un „Da” hotărât. Evenimentul s-a petrecut după ce Mitriță a dat lovitura de start a derby-ului cu CFR Cluj, încheiat cu victoria Craiovei. (CITEȘTE ȘI: FOTBALISTUL ALEXANDRU MITRIȚĂ ȘI-A TATUAT ULTIMELE CUVINTE PE CARE I LE-A SPUS ILIE BALACI)

Mitriță are parte de o săptămâna de vis. După ce a semnat cu New York City FC, echipa care are aceeași patroni ca Manchester City, acesta urmează să-și mai pună semnătură pe „un contract”. Pe cel mai important contract! Alex Mitriță a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, Alesia, iar frumoasa tânără i-a spus „Da”.

Cei doi urmează să plece împreună în Statele Unite și vor trăi la New York.

Sunt împreună din adolescență

Alex Mitriță a cunoscut-o pe Alesia în urmă cu mai bine de patru ani, iar iubita sa este o prezență obișnuită la meciurile sale. Mitriță și-a tatuat pe mână data la care a cunoscut-o pe Alesia, în 2014.

Alexandru Mitriță a semnat un contract pe 4 ani cu New York City și va câștiga progresiv între 1,2 și 1,8 milioane de euro pe sezon. La New York, Mitriță va fi antrenat de fostul secund al lui Pep Guardiola, Domenec Torrent. Acesta a fost timp de 11 ani secundul lui Guardiola, alături de care a lucrat la Barcelona, Bayern Munchen şi Manchester City. În perioada în care au colaborat, cei doi au cucerit nu mai puţin de 24 de trofee.