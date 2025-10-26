Acasă » Știri » Alex, un tânăr de 22 de ani, găsit mort în condiții suspecte. Familia face acuzații grave: ”A fost ucis!”

Alex, un tânăr de 22 de ani, găsit mort în condiții suspecte. Familia face acuzații grave: ”A fost ucis!”

De: Anca Chihaie 26/10/2025 | 17:19
Alex, un tânăr de 22 de ani, găsit mort în condiții suspecte. Familia face acuzații grave: ”A fost ucis!”
Foto: Corriere Della Sera

La mai bine de o lună de la moartea lui Alexandru Andrei Vladic, un tânăr român de 22 de ani care lucra în construcții și locuia în Colleferro, familia sa continuă să caute răspunsuri. Cazul, petrecut în seara de 22 septembrie în localitatea Ostia, rămâne învăluit în mister, iar circumstanțele exacte ale tragediei nu au fost încă clarificate de autoritățile italiene.

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, Alex a fost găsit fără viață în fața unui bloc de pe Via dei Navicellari, după ce ar fi căzut de la etajul trei al unui apartament. În acel moment, el se afla în vizită la un coleg de muncă, un bărbat tunisian în vârstă de 55 de ani, cu care lucra pe un șantier din zona San Giovanni. În locuință mai erau prezenți alți doi chiriași, însă nimeni nu a putut oferi o explicație clară pentru ceea ce s-a întâmplat.

Ce au transmis rudele lui Alex

Anchetatorii au pus sub sechestru telefoanele tânărului, ale gazdei și ale altor persoane considerate relevante pentru caz. Până în prezent, nu a fost reținut niciun suspect, însă investigațiile continuă pe mai multe direcții, fiind analizate inclusiv eventuale conflicte personale sau profesionale care ar fi putut preceda incidentul.

Rudele au indicat că moartea tânărului ridică semne de întrebare, mai ales din cauza unor neconcordanțe în declarațiile celor prezenți. În apartament ar fi fost descoperite mai multe obiecte care ridică suspiciuni, printre care o umbrelă pătată de sânge. În ciuda acestor indicii, apartamentul nu a fost pus sub sechestru imediat, iar acest fapt a generat nemulțumire în rândul familiei.

Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...

„Sunt convins că fiul meu a fost ucis. Aşteptăm de o lună ca cineva să ne spună ce s-a întâmplat. Alex nu avea nicio intenție să-şi ia viața.”, a spus tatăl acestuia.

Alex Vladic era stabilit în Italia de mai mulți ani și lucra legal în domeniul construcțiilor. Era cunoscut ca un tânăr harnic și liniștit, care visa să își întemeieze o familie. Tragedia a lăsat în urmă o durere profundă nu doar pentru părinții săi, ci și pentru logodnica sa, o tânără din Brazilia cu care urma să aibă un copil. Potrivit apropiaților, cei doi locuiau împreună în Colleferro, iar tânăra era însărcinată în luna a opta la momentul decesului.

„Era trecut de ora zece noaptea. E greu de crezut că nimeni nu a văzut nimic. Și nimeni nu ne-a anunțat timp de două zile; am aflat abia după ce am contactat carabinierii.

Era o zi de grevă generală. De ce ar fi mers la Ostia în loc să se întoarcă acasă la partenera însărcinată? A fost mereu un băiat integru şi respectuos. Nu excludem ideea unei capcane.”, a transmis familia.

BREAKING | Influnceriță de 27 de ani, împușcată mortal în mașina soțului ei

Influenceriță celebră, moartă la 24 de ani! S-a stins din viață cu 2 zile înainte de ziua ei

Tags:
Iți recomandăm
Cum arăta Patriarhul Daniel în tinerețe. Imagini RARE cu șeful Bisericii Ortodoxe
Știri
Cum arăta Patriarhul Daniel în tinerețe. Imagini RARE cu șeful Bisericii Ortodoxe
Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar. Are vedere către Oceanul Indian!
Știri
Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar. Are vedere către Oceanul Indian!
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor străini în București. „Va fi o atracție pentru pelerinii din toată țara”
Mediafax
Catedrala Națională este așteptată să devină un punct de referință în vizitele turiștilor...
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Gandul.ro
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea Catedralei Neamului, duminică dis-de-dimineață
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare. „Mi s-a rupt bluza”
Prosport.ro
Ce a văzut toată lumea după ce prezentatoarea TV s-a întins prea tare....
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la zeci de metri sub ea
Adevarul
Casa Scânteii, mega-construcția din Capitala anilor '50. Ce ascundeau buncărele interzise, săpate la...
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au intervenit jandarmii
Digi24
VIDEO Susținătorii lui Călin Georgescu au făcut scandal la inaugurarea Catedralei Naționale. Au...
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele
Mediafax
Avertisment DNSC: Atacatorii folosesc numele OLX Romania pentru a vă fura datele
Parteneri
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A slăbit 45 kg și arată superb! Soțul ei e unul dintre cei mai râvniți bărbați
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
A fost ținta ironiilor pentru kilogramele în plus, dar acum uimește cu noua siluetă. A...
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Prosport.ro
FOTO. Manuela are 45 de ani și are probleme pentru că e „prea atrăgătoare”
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Câți ani de închisoare riscă Adrian Pleșca, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru victimă: „Fetelor le e rușine, cedează psihic”
Click.ro
Câți ani de închisoare riscă Adrian Pleșca, pentru agresiune sexuală?! Îndemnul avocatei Dalina Terzi pentru...
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la tratament ul cu citostatice
WOWBiz.ro
Membru AUR, mort în accidentul din Drăgușeni! Vasile și-a dus prietenul bolnav de cancer la...
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale
Antena 3
Momente amuzante cu băiețelul lui Nicușor Dan la ceremonia Sfințirii Catedralei Naționale
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului Național
Digi 24
VIDEO. Cum a reacționat Nicușor Dan când a fost huiduit la Iași, în fața Teatrului...
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR
Digi24
Ce spune Grindeanu, după ce Bolojan i-a spus că ”poate să facă alianță cu AUR"
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din România. Cine e responsabil?
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 90 de radare fixe stau nefolosite pe autostrăzile și drumurile naționale din...
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute de metri în Munții Făgăraș! O a treia persoană a fost salvată în ultima clipă
kanald.ro
Cine sunt cei doi turiști care au murit, după ce au căzut în gol sute...
VIDEO Imagini terifiante în Catedrala Neamului! A căzut de la 60 de metri înălțime, lângă intrare
StirileKanalD
VIDEO Imagini terifiante în Catedrala Neamului! A căzut de la 60 de metri înălțime, lângă...
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut un pic cam mult pe jar.”
kfetele.ro
Când va anunța Iancu Sterp sexul copilului? Tânărul a făcut anunțul: “Cred că v-am ținut...
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi băieți ai acesteia. FILMUL complet al tragediei
WOWBiz.ro
Crimă înfiorătoare: un bărbat de 41 de ani și-a împușcat iubita și pe cei doi...
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său. Tragedie în Italia
observatornews.ro
Chemat la locul unui accident, un pompier a descoperit că victima era chiar fiul său....
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îl prinde pe Bulă cu minciuna: - Cine e aia?!
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
go4it.ro
SMARTPHONE-UL ce te face să uiți de DSLR! Ce poate face camera este WOW
Calendarul MAYAȘ avea o metodă precisă de a PREZICE eclipsele
Descopera.ro
Calendarul MAYAȘ avea o metodă precisă de a PREZICE eclipsele
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie, dar și atunci era atrăgătoare
Viva.ro
Cum arăta Corina Caciuc în urmă cu câțiva ani, înainte de OPERAȚIILE ESTETICE...Pare altă femeie,...
Mirel Rădoi, atac direct la Mihai Rotaru: „Toți antrenorii sunt nebuni? Și Neagoe, și Gâlcă?”
Fanatik.ro
Mirel Rădoi, atac direct la Mihai Rotaru: „Toți antrenorii sunt nebuni? Și Neagoe, și Gâlcă?”
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat pentru subminarea economiei naționale!”
Fanatik.ro
Transferul pe axa UTA – Steaua care l-a băgat în belele pe Nicolae Ceaușescu. „Judecat...
Doliu în lumea filmului! O frumoasă actriță a murit prea devreme. A fost o luptătoare
Capital.ro
Doliu în lumea filmului! O frumoasă actriță a murit prea devreme. A fost o luptătoare
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia l-a acuzat că are o amantă!
Romania TV
Anunţul momentului despre Piedone și soția lui. Ce au decis cei doi după ce femeia...
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Go4Games
Filmul Mortal Kombat II va fi lansat mai devreme
Legătura dintre Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu. A fost un moment decisiv pentru fostul președinte: Exista dorința de a fi pe placul superiorului
Capital.ro
Legătura dintre Nicolae Ceaușescu și Ion Iliescu. A fost un moment decisiv pentru fostul președinte:...
Regina Maria și amantul canadian. Iubirea secretă care a sfidat coroana
evz.ro
Regina Maria și amantul canadian. Iubirea secretă care a sfidat coroana
Având noroc cu carul, a câștigat marele premiu la Loto 6/49. MOTIVUL pentru care a ascuns față de nevasta lui că a devenit milionar peste noapte
Gandul.ro
Având noroc cu carul, a câștigat marele premiu la Loto 6/49. MOTIVUL pentru care a...
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
as.ro
Gigi Becali, dezvăluire incredibilă despre sfințirea Catedralei Neamului. Fără precedent
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat
A1
Cum a apărut Gigi Becali la sfințirea picturii Catedralei Mântuirii Neamului! Cum s-a îmbrăcat
Când credeai că le-ai văzut pe toate! Veronica REFUZĂ CATEGORIC să audă ce vrea să facă Ahmed în GALA din această seară. Este IREAL ce i-a cerut concurenta din Casa Iubirii prezentatoarei TV să NU facă:
radioimpuls.ro
Când credeai că le-ai văzut pe toate! Veronica REFUZĂ CATEGORIC să audă ce vrea să...
Povestea uluitoare a fostului fundaș de națională care s-a retras la 25 de ani. A dat fotbalul pe afaceri și, astăzi, îi merge foarte bine
Fanatik.ro
Povestea uluitoare a fostului fundaș de națională care s-a retras la 25 de ani. A...
Ce s-a ales de fundașul despre care Gigi Becali spunea că ”nu va mai călca iarba la FCSB”. S-a mutat într-unul dintre cele mai bogate orașe din lume, unde joacă fotbal la amatori
Fanatik.ro
Ce s-a ales de fundașul despre care Gigi Becali spunea că ”nu va mai călca...
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 21 octombrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
O tânără de 23 de ani, găsită moartă după un an. Ultimul ei mesaj a fost către ChatGPT: „Ajută-mă!”
O tânără de 23 de ani, găsită moartă după un an. Ultimul ei mesaj a fost către ChatGPT: „Ajută-mă!”
Cum arăta Patriarhul Daniel în tinerețe. Imagini RARE cu șeful Bisericii Ortodoxe
Cum arăta Patriarhul Daniel în tinerețe. Imagini RARE cu șeful Bisericii Ortodoxe
Cornel și Bianca Păsat, decizie radicală! Nu mai ajung în fața altarului, ci la tribunal | EXCLUSIV
Cornel și Bianca Păsat, decizie radicală! Nu mai ajung în fața altarului, ci la tribunal | EXCLUSIV
Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar. Are vedere către Oceanul Indian!
Cum arată resortul lui Radu Mazăre din Madagascar. Are vedere către Oceanul Indian!
Ioana State de la Asia Express 2024, marcată după ce a ajuns la Psihiatrie. Ce era scris pe pereți: ...
Ioana State de la Asia Express 2024, marcată după ce a ajuns la Psihiatrie. Ce era scris pe pereți: ”Tulburător!”
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 27 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 27 octombrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Vezi toate știrile
×