Alex, un tânăr de 22 de ani, găsit mort în condiții suspecte. Familia face acuzații grave: ”A fost ucis!”

La mai bine de o lună de la moartea lui Alexandru Andrei Vladic, un tânăr român de 22 de ani care lucra în construcții și locuia în Colleferro, familia sa continuă să caute răspunsuri. Cazul, petrecut în seara de 22 septembrie în localitatea Ostia, rămâne învăluit în mister, iar circumstanțele exacte ale tragediei nu au fost încă clarificate de autoritățile italiene.

Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, Alex a fost găsit fără viață în fața unui bloc de pe Via dei Navicellari, după ce ar fi căzut de la etajul trei al unui apartament. În acel moment, el se afla în vizită la un coleg de muncă, un bărbat tunisian în vârstă de 55 de ani, cu care lucra pe un șantier din zona San Giovanni. În locuință mai erau prezenți alți doi chiriași, însă nimeni nu a putut oferi o explicație clară pentru ceea ce s-a întâmplat.

Ce au transmis rudele lui Alex

Anchetatorii au pus sub sechestru telefoanele tânărului, ale gazdei și ale altor persoane considerate relevante pentru caz. Până în prezent, nu a fost reținut niciun suspect, însă investigațiile continuă pe mai multe direcții, fiind analizate inclusiv eventuale conflicte personale sau profesionale care ar fi putut preceda incidentul.

Rudele au indicat că moartea tânărului ridică semne de întrebare, mai ales din cauza unor neconcordanțe în declarațiile celor prezenți. În apartament ar fi fost descoperite mai multe obiecte care ridică suspiciuni, printre care o umbrelă pătată de sânge. În ciuda acestor indicii, apartamentul nu a fost pus sub sechestru imediat, iar acest fapt a generat nemulțumire în rândul familiei.

„Sunt convins că fiul meu a fost ucis. Aşteptăm de o lună ca cineva să ne spună ce s-a întâmplat. Alex nu avea nicio intenție să-şi ia viața.”, a spus tatăl acestuia.

Alex Vladic era stabilit în Italia de mai mulți ani și lucra legal în domeniul construcțiilor. Era cunoscut ca un tânăr harnic și liniștit, care visa să își întemeieze o familie. Tragedia a lăsat în urmă o durere profundă nu doar pentru părinții săi, ci și pentru logodnica sa, o tânără din Brazilia cu care urma să aibă un copil. Potrivit apropiaților, cei doi locuiau împreună în Colleferro, iar tânăra era însărcinată în luna a opta la momentul decesului.

„Era trecut de ora zece noaptea. E greu de crezut că nimeni nu a văzut nimic. Și nimeni nu ne-a anunțat timp de două zile; am aflat abia după ce am contactat carabinierii. Era o zi de grevă generală. De ce ar fi mers la Ostia în loc să se întoarcă acasă la partenera însărcinată? A fost mereu un băiat integru şi respectuos. Nu excludem ideea unei capcane.”, a transmis familia.

