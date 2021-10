Alex Velea, demascare la Masked Singer! Reacția neașteptată a lui Pavel Bartoș: ”A zburat și papagalul...”

În ediția de joi a emisiunii ”Masked Singer” a avut loc o nouă demascare! Papagalul a urcat încrezător pe scena de la Pro TV și a avut o nouă reprezentație, care i-a făcut pe detectivi să ia o decizie.

Papagalul a cântat melodia „Bad” a lui Michael Jackson. După ce au văzut toate măștile, Mihaela Rădulescu, INNA, Alex Bogdan și Horia Brenciu au decis ca personajul să fie demascat: ”Alex Velea! Ați avut dreptate. Să vedem cum împărțim coroana la trei”, a spus Pavel Bartoș după ce Papagalul și-a dat masca jos, iar trei dintre detectivi au ghicit că artistul se afla în spatele măștii.

La finalul reprezentației sale pe scena ”Masked Singer România”, Alex Velea și-a exprimat părerea în legătură cu experiența trăită: ”Sper că v-am distrat și pe voi, și pe cei de acasă. Sper că v-a plăcut personajul meu”, a spus Alex Velea. (CITEȘTE ȘI: INTERNETUL A LUAT-O RAZNA! ANTONIA, IPOSTAZĂ HOT ÎN ANTALYA. ARTISTA ȘI-A ARĂTAT FORMELE DEMENȚIALE ÎNTR-UN COSTUM DE BAIE MINUSCUL)

Pavel Bartoș, reacție în stilu-i caracteristic

După demascare, Pavel Bartoș a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare alături de Alex Velea. Dar… și un mesaj în stilu-i caracteristic. (VEZI ȘI: ACESTA ESTE INAMICUL CARE NU-I LASĂ PE ANTONIA ŞI ALEX VELEA SĂ FACĂ NUNTA!)

”A zburat și papagalul… ah, pardon, masca papagalului! Doamnelor și domnilor, Alex Velea! Să vedem în comentarii cine a ghicit!”, a scris Pavel Bartoș pe contul său de Instagram. Iar fanii s-au întrecut în comentarii: ”Din prima ediție mi-am dat seama că el se ascunde sub masca papagalului și mă bucur că am ghicit / Eu am ghicit, cred că e singurul artist căruia i-am recunoscut vocea / Toți am ghicit, dacă te uiți pe pagina oficială ?? din prima mi-am dat seama”, au fost câteva dintre comentariile fanilor.