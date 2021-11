Alexandra Stan, discuție hilară cu un preot, după ce tot internetul a văzut-o dezbrăcată: ”Tu crezi că, noi preoții, nu mai stăm...”

Alexandra Stan a fost invitată la podcast-ul “Aproximativ Discuţii” de la Happy Fish, cu Gojira, unde artista a vorbit deschis depre viața sa profesională, dar și despre cea personală.

În cele peste trei ore de discuții, interpreta a povestit o întâmplare hilară, petrecută imediat după ce a postat din greșeală ”celebrul” clip cu ea dezbrăcată.

”Eu am postat pe Snapchat și în loc să dau save am postat, venisem din club, toată seara vorbisem cu el, cu fostul iubit, îi trimiteam într-una filmulețe și când am ajuns acasă, hai să îi trimit eu un filmuleț cu mine… ha, ha. Mi-am pus un filtru și apoi zic, hai că mai bine nu îl trimit… Și am dat să se salveze, dar eu de fapt, am postat. Și m-am culcat.

Când m-am trezit, aveam nu știu câte mesaje, mă sunase sora mea, cred că de 20 de ori! Ea era deja pe drum, venea spre mine pentru că eu nu răspundeam la telefon, aveam telefonul pe silent.

În plus, a doua zi era ziua mamei mele, m-am dus la ea acasă… nu vrei să știi cum a fost. Și eram în campanie cu biserica și cu primăria, în campanie de Crăciun”, a povestit Alexandra Stan.

”Părinte, am făcut o prostie”

”L-am sunat pe preot și i-am zis: Părinte… Săru’mâna părinte. Țin minte și acum, eram la sora mea în cameră. Și eram… plânsesem, făcusem întâlniri cu Universal, cu avocatul de la Universal, cu avocatul meu.. După toate acestea, îl sun pe preot și îi zic:

– Părinte, săru’mâna. Alexandra sunt.

– Da, da, Doamne ajută!

– Părinte, am făcut o prostie, trebuie să vă zic, înțeleg total dacă nu vreți să vă mai asociați cu mine, am făcut o greșeală mare de tot de imagine, vă garantez că a fost o greșeală, nu am vrut să fac așa, nu îmi aduce cinste deloc și nici bisericii, și nici campaniei. Și dacă vreți să nu vă mai asociați cu mine, înțeleg perfect.

– Spune, fata mea, ce ai făcut?

– Am postat un filmuleț cu mine dezbrăcată pe net și este peste tot.

– Ei, fata mea, ce să zic… tu crezi că, noi preoții, nu mai stăm și noi în c*&^l gol prin casă din când în când? Dar nu ne filmăm! Data viitoare când mai vreți să faceți așa, o plăcere, iubitului, soțului, nu vă mai filmați, ascultați sfatul meu, faceți live mai bine, sunați-l cu video!”, a mai spus artista.

