Alexandru Papadopol, acuzat că și-ar fi părăsit iubita actriță înainte de nuntă. Primele declarații ale actorului

Alexandru Papadopol este implicat în telenovela momentului! Fostul soț al Ioanei Ginghină este acuzat că și-ar fi părăsit iubita, o tânără actriță din Constanța, cu care ar fi trebuit să se căsătorească în acest an. Actorul rupe tăcerea și spune adevărul din spatele acuzațiilor.

Recent, Alexandru Papadopol a fost implicat într-o telenovelă cu iz de amantlâc. În spațiul public circulă mai multe filmulețe în care este acuzat că și-a părăsit iubita, actrița Cristiana Luca – de la Teatrul de Stat din Constanța. Cei doi formează un cuplu de mai mult timp, iar anul acesta ar fi trebuit să aibă loc nunta.

Presupusul tată al Cristianei Luca distribuit mai multe imagini pe TikTok, imagini care au fost asamblate sub forma unui colaj cu mai multe fotografii cu Alexandru Papadopol și Cristiana Luca. Bărbatul îl acuză pe actor că i-a sedus și abandonat fiica și că nu mai vrea să o ia de soție pe motiv că ar fi fost adoptată.

Potrivit Fanatik.ro, la mijloc ar fi vorba despre un furt de identitate. Alexandru Papadopol a declarat pentru sursa citată faptul că cel care ar fi făcut postările pe TikTok nu este tatăl adoptiv al Cristianei Luca, iubita actorului, așa cum se prezintă în mediul online. Acesta a mai dezvăluit că acest caz a ajuns deja în atenția autorităților.

”Se pare că este vorba despre un furt de identitate. Persoana în cauză a fpcut deja plângere penală, știu că are înregistrare la Poliție. Nu știu, mai mult de atât nu pot să vă spun. O să iau și eu legătura cu avocatul meu, să văd ce se poate face într-o astfel de situație. E un caz clasic de hărțuire.

Am verificat. I s-a furat identitatea. Cineva a postat în numele lui (n.r tatăl Cristianei Luca). Omul a depus plângere, are număr de înregistrare. Eu nu am știut, nu am TikTok, nu știam care sunt algoritmii și cum funcționează aplicația asta”, spus Alexandru Papadopol.