Alexandru, un român de 37 de ani, și-a ucis logodnica și băiețelul de doar 3 luni apoi s-a sinucis. Singura care a scăpat cu viață este fetița lor de aproape 2 anișori

De: Redacția CANCAN 24/08/2025 | 12:50
Tragedie într-o familie de români stabilită în Germania! Bărbatul și-a ucis familia, apoi s-a sinucis intrând cu mașina într-un vehicul de pe contrasens. Fetița în vârstă de doi ani este singura supraviețuitoare a masacrului. 

Alexandru, un bărbat român în vârstă de 37 de ani, și-a ucis logodnica, în vârstă de 34 de ani, și bebelușul lor de doar trei luni. Incidentul s-a petrecut pe 10 august, când bărbatul și-a atacat partenera cu un cuțit, apoi a provocat în mod intenționat un accident de circulație, în Baden-Württemberg, Germania.

Totul ar fi început ca o ceartă între cei doi, care a escaladat rapid și s-a transformat într-un act violent cu urmări dramatice. Cei doi nu erau cunoscuți ca un cuplu problemă, ci dimpotrivă, iar gestul bărbatului a fost unul neașteptat și a șocat pe toată lumea.

Copilul de 2 ani este singurul supraviețuitor

Ancheta polițiștilor a arătat că tatăl a intrat intenționat pe contrasens, provocând moartea sa și a bebelușului de trei luni, după ce își ucisese anterior partenera. Fetița de doi ani a fost rănită grav în tragicul accident rutier din 10 august, lângă Waldachtal-Salzstetten (districtul Freudenstadt), a ieșit din comă și nu mai este în pericol, urmând să locuiască cu bunicii săi, a declarat un purtător de cuvânt al poliției pentru SWR.

Copila a răspuns la îngrijirile primite în spital, unde se află sub supravegherea bunicii sale. Deși este încă internată la terapie intensivă, se recuperează bine, după spusele unui apropiat de familie. În urma accidentului, femeia de 29 de ani care conducea mașina din sens opus a fost rănită ușor și externată între timp.

Strângere de fonduri în urma tragediei

În sprijinul celor afectați, s-a lansat o campanie de strângere de fonduri care a strâns deja 16.000 de euro, banii fiind direcționați către familiile îndoliate. Comunitatea din regiunea Waldachtal a arătat multă compasiune. Prietene ale femeii decedate organizează și ele strângeri de fonduri, iar locuitorii continuă să susțină familiile afectate de tragedie.

