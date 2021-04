Alexia Eram, analizată de Iulia Albu. Ce a spus criticul de modă despre fiica Andreei Esca. “Acum, toată lumea se va întreba câți bani...”

Invitată la un post de televiziune, Albu a lăsat, pentru câteva momente, vedetele clasice să respire. În vizorul ei au fost, de această dată, copiii celebrităților autohtone. Cum a catalogat-o pe Alexia, fiica lui Andreea Esca.

În opinia Iuliei Albu, Alexia Eram este un exemplu demn de urmat, în special pentru că a făcut față cu brio când a abordat zona de modă, iar în prezent se descurcă perfect pe Instagram, ca influencer. În final a și glumit, fiind convinsă că oamenii vor fi acum curioși câți bani câștigă fiica Andreei Esca în fiecare lună.

“Alexia Eram are un cont de Instagram foarte cool. A abordat și zona de modă, a apărut și pe o copertă. Este cu siguranță mai implicată în categoria de influencer, un lucru foarte bun. Acum, toată lumea se va întreba câţi bani face Alexia Eram din Instagram, după ce până acum erau toţi curioşi ce salariu are Andreea Esca”, a declarat Iulia Albu în cadrul emisiunii la “La Măruță”.

Iulia Albu, despre fiul lui Ștefan Bănică Junior: “Va frânge multe inimi!”

Iulia Albu a avut cuvinte de laudă și la adresa fiului lui Ștefan Bănică Junior. “Radu Ștefan Bănică va frânge foarte multe inimi. Are un look total diferit față de ce am văzut, e de-a dreptul fabulos. Dacă va explora în zona asta va fi un succes garantat”, a mai spus criticul de modă.

Inclusiv fiul lui Ilie Dumitrescu, Toto, a impresionat-o pe Iulia Albu. “Toto Dumitrescu e un exemplu foarte interesant, iar fotografiile sale din mediul online sunt ceva aparte, una din tinerele speranțe, chiar cred că e foarte mult potențial acolo. Mi se pare interesant și din punct de vedere stilistic, nu se supune trendurilor. Iată că nu toți copiii vedetelor trebuie să calce pe urmele părinților în același domeniu!”, a detaliat vedeta.

Alexia Eram a impresionat-o. Nu, însă, și Margherita

În schimb, Margherita, fiica soților de la Clejani, ar mai avea de lucru în opinia Iuliei Albu. “Margherita a început ca o fată drăguță și muncitoare, iar ce se întâmplă acum nu e un maxim a ceea ce se poate face din punct de vedere stilistic. Are lucruri care nu sunt extravagante, ci deocheate. Aș vedea mult mai multe de făcut”, a conchis Iulia Albu.