Denis Alibec (31 de ani) este un fan declarat al cailor-putere și, de-a lungul timpului, a apărut la volanul mai multor super-bolizi. Zilele trecute, paparazzii CANCAN.RO l-au întâlnit pe atacantul Farului Constanța în timp ce părăsea „plaja milionarilor” din Mamaia cu un adevărat „monstru” pe patru roți, pe care a plătit o avere. Iată imaginile exclusive cu noua mașină a internaționalului român.

„După muncă și răsplată” – este o veche vorbă românească, iar Denis Alibec a tras din greu, și-a rupt picioarele pe teren, iar acum se poate lăuda cu o „bijuterie” la care mulți pot doar visa. Faptul că a schimbat echipele ca pe șosete în ultimele sezoane nu i-a afectat deloc finanțele atacantului, care a demonstrat acest lucru, recent, cu vârf și îndesat.

Denis Alibec și-a tras BMW de cel puțin 130.000 de euro

Denis Alibec a fost întâlnit de fotoreporterii CANCAN.RO la Mamaia, pe plajă, alături de câțiva amici. Dacă pe nisip nu a ieșit cu nimic în evidență, atenția ne-a fost atrasă de noul bolid pe patru roți care îl aștepta în parcare. După ce a condus un Porsche Cayenne GTS, vandalizat, în trecut de o gagică geloasă (DETALII AICI), și un McLaren 540C, în valoare de 170.000 de euro, atacantul și-a schimbat bolidul și a trecut la un model de BMW care costă, și el, o avere!

Noul X6 M valorează cel puțin 130.000 de euro, iar fiecare opțiune pe care Denis Alibec a „bifat-o” a adăugat și mai mult la prețul final. După ce s-a relaxat pe plajă alături de prieteni, fotbalistul Farului Constanța s-a îndreptat, relaxat, către noul „monstru”, iar CANCAN.RO a surprins momentul în care sportivul a intrat în mașina țiplă, de culoare neagră, cu care a impresionat la Mamaia.

A „umilit” până și Urus-ul

BMW-ul X6 M pentru care Denis Alibec a „spart” banca este prevăzut cu motor V8, turbo, de 4.4 litri, iar versiunea actuală are 617 cai putere. Bolidul atinge 100 km/h în 3.8 secunde și este unul dintre cele mai rapide SUV-uri de serie. În plus, în testele de viteză a „bătut” chiar și Lamborghini Urus, al cărui preț inițial a fost – atenție – de 380.000 de euro.

Disperat să-și vândă McLaren-ul!

Criticat aspru de Gigi Becali, pe vremea când juca la FCSB, că a plătit 170.000 de euro pe o mașină, Denis Alibec a răbufnit și a explicat că nicio persoană nu are dreptul să-i țină contabilitatea. În plus, atacantul a recunoscut că, la un moment dat, a intenționat să-și vândă McLaren-ul.

„Nu e treaba nimănui pe ce dau eu banii munciți de mine! Dacă vreau, pot să-mi cumpăr și avion și să dorm în el!

Steaua m-a dat afară fiindcă nu mai dădeam goluri. Mașina era vinovată de asta? Am vrut s-o vând acum, dar m-am răzgândit. Nu m-am plictisit, dar e o mașină sport, pot s-o conduc doar vara, iarna n-am cum să merg cu ea„, spunea Denis Alibec în toamna anului 2018.

Iată că, după patru ani, a și reușit să scape de superbul McLaren 540C, pe care l-a înlocuit cu o altă „bijuterie”, un BMW X6 M, pentru care a plătit cel puțin 130.000 de euro.