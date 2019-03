Filmări senzaționale cu ”Goe” din Liga I. A coborât în papuci la benzinărie ca să facă plinul McLaren-ului de 170.000 €!

A coborât în papuci la benzinărie ca să facă plinul McLaren-ului de 170.000 €! Încă o “aroganță” marca Denis Alibec. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, filmări senzaționale cu ”Goe” din Liga I.

Pe când evolua la FCSB, Denis Alibec l-a uluit pe Gigi Becali, atunci când și-a cumpărat o super-mașină, un McLaren. Pe care a dat nu mai puțin de 170.000 de euro! Patronul roș-albaștrilor l-a taxat, mai ales că era perioada în care atacantul nu prea făcea mare lucru pe teren.

Dar apele s-au liniștit, Gigi Becali l-a vândut pe Denis Alibec la Astra, iar fotbalistul a început, din nou, să facă spectacol pe teren. Nu a renunțat, sub nicio formă, la superbul McLaren, cu care face furori pe străzile din Capitală și nu numai.

Papuci de firmă, Givenchy!

CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, l-a întâlnit pe răsfățatul Denis Alibec, supranumit, în unele cercuri, ”Goe” din Liga I, într-o benzinărie din București. Unde își alimenta “bijuteria” pe care a plătit 170.000 de euro. Lucru, de altfel, normal.

Atacantul a șocat însă prin ținuta în care a ales să iasă din casă. Nu a ținut cont de faptul că afară erau în jur de 5 grade Celsius și a plecat să pună benzină în… papuci! Ce-i drept, unii de firmă, Givenchy, care valorează aproximativ 400 de euro. De altfel, întreg outfit-ul fotbalistului era branduit cu numele celebrei case de modă din Franța, așa cum se observă, cu ușurință, din imagini.

Denis Alibec a alimentat, după care s-a urcat în superbul său autoturism și s-a dus încotro avea treabă. Nu înainte să plătească și să-și cumpere ceva “la pachet”. De altfel, cei prezenți în benzinărie i-au admirat McLaren-ul care este, într-adevăr, de nota 10.

A vrut să-și vândă McLaren-ul!

Criticat aspru după ce a plătit 170.000 de euro pe o mașină, Denis Alibec a răbufnit și a explicat că nicio persoană nu are dreptul să-i țină contabilitatea. În plus, atacantul a recunoscut că, la un moment dat, a intenționat să-și vândă McLaren-ul.

“Nu e treaba nimănui pe ce dau eu banii munciți de mine! Dacă vreau, pot să-mi cumpăr și avion și să dorm în el! Steaua m-a dat afară fiindcă nu mai dădeam goluri. Mașina era vinovată de asta? Am vrut s-o vând acum, dar m-am răzgândit. Nu m-am plictisit, dar e o mașină sport, pot s-o conduc doar vara, iarna n-am cum să merg cu ea”, spunea Denis Alibec în toamna anului trecut.

