Alin Gălățescu și-a găsit jumătatea după despărțire, dar are un motiv pentru care… Fuge de însurătoare!

La 7 ani după divorțul de fosta soție, Alin Gălățescu și-a găsit, din nou, fericirea. Este vorba despre o femeie apropiată de vârstă cu care criticul de modă are multe pasiuni comune. Cei doi se înțeleg foarte bine, fiecare dintre ei are câte o fetiță de vârste apropiate, iar partenera lui Alin Gălățescu mai are un băiat care se apropie de vârsta majoratului. Și cu toate că Alin Gălățescu și iubita lui sunt pe aceeași lungime de undă în multe privințe, criticul de modă fuge de însurătoare. Care este motivul, dar și cum arată o seară perfectă pentru el și partenera lui, aflați într-un interviu exclusiv CANCAN.RO.

Cine spune că nu există viață după divorț, se înșală amarnic! Asta o demonstrează și Alin Gălățescu. Celebrul critic de modă este într-o relație de mai bine de un an, iar lucrurile între ei evoluează frumos. Partenera de viață a bărbatului este producător tv, astfel că de multe ori meseriile lor se intersectează. În plus, cei doi au multe pasiuni comune, dar și fetițe de vârste apropiate, despre care Alin ne spune că se înțeleg ca surorile. Cu toate acestea, criticul de modă fuge de însurătoare și… de mutatul în aceeași casă, deși susține că relația funcționează perfect. Care este motivul, aflați în rândurile următoare.

Alin Gălățescu, dezvăluiri din intimitate! Ce tabieturi au el și iubita

CANCAN.RO: Mă bucur că ne întâlnim la un eveniment. Ce ai mai făcut în ultima perioadă?

Alin Gălățescu: Pregătesc evenimente, Soire de la Mode 37, cel mai longeviv eveniment de modă din România dedicat fashion iconurilor mondiale. Reîncep proiectul cu Opera Română în mai, Summer Gala, deci am cam două evenimente pe lună.

CANCAN.RO: Muncă la greu, dar ești obișnuit, nu de alta dar te întâlnesc peste tot. Ce te face fericit?

Alin Gălățescu: În primul rând viața personală mă face fericit, am o fetiță minunată, am o parteneră minunată și viața profesională, moda, căci am o pasiune în care stau cufundat 24 de ore din 24, pe lângă celelalte două care sunt esențiale.

CANCAN.RO: Unde este fetița? Știu că tot timpul este cu tine?

Alin Gălățescu: Este la școală.Eu o duc pe fiica mea la școală și o iau de la școală când sunt cu ea. Fac totul dimineața până în 12.00 ca să fac activitățile mele cu ea.â

CANCAN.RO: Zi-mi un moment tată-fiică pe care îl faceți constant?

Alin Gălățescu: Mergem în parc mereu, apoi mergem să mâncăm, după aceea încerc să o culc la prânz, fac temele cu ea și apoi ieșim seara la film sau ne întâlnim cu prietenele ei, fie cu partenera mea care are o fetiță de aceeași vârstă.

CANCAN.RO: Cum se înțeleg fetițele între ele?

Alin Gălățescu: Excelent. Ana și Elida sunt cele mai bune prietene, a fost chimie între ele de la început. Ana, fiica partenerei mele, are 10 ani, Elida 9 ani și s-au sincronizat perfect.

CANCAN.RO: Te joci și tu cu ele? Și dacă fac vreo prostie, te impui?

Alin Gălățescu: În general sunt împreună și cu mama Anei când ele două se întâlnesc și atunci dacă este vreo problemă sau trebuie să luăm atitudine, fiecare o face vizavi de propriul copil. Nu-mi permit altfel, este o chestiune de respect. Dar să știi că ne sincronizăm bine, noi părinții, așa că lucrurile merg foarte bine, iar când sunt împreună, se joacă frumos. Sunt pasionate amândouă de muzică, dansează și noi ne retragem. Bem un ceai, mâncăm ceva bun, gătim ceva, este foarte drăguț.

CANCAN.RO: Se înțeleg ca două surori. Urmează să fie surori vitege?

Alin Gălățescu: Ele chiar își spun că sunt surori, dar fără să fie.

De ce nu fac nuntă Alin Gălățescu și iubita

CANCAN.RO: Nu urmează nicio nuntă? Deloc?

Alin Gălățescu: Nu, deloc.

CANCAN.RO: Te-ai lecuit?

Alin Gălățescu: Nu este că m-am lecuit, eu nu merg la nunți, nu-mi plac nunțile, dar nu de asta nu facem. Suntem fiecare oameni maturi, cu o anumită vârstă, așezați, fiecare cu casa lui, cu organizarea lui.

CANCAN.RO: Nu locuiți împreună?

Alin Gălățescu: Nu locuim împreună, ea are casa ei, abia și-a cumpărat-o, eu am casa mea în care stau de 30 de ani. Este foarte bine așa că ne vedem când la mine, când la ea. Eu sunt mai freestyle așa în viață, dar până la urmă tu decizi, asta e esențial.

