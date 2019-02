Alin Minteuan, dornic să facă performanță în Gruia: „Durata contractului e pe viață!”

Alin Minteuan, principalul interimar de pe banca formației CFR Cluj, a declarat după victoria din sferturile Cupei României cu Sepsi de la Sf. Gheorghe, scor 1-0, că este pregătit să conducă echipa și în play-off.

„A fost o partidă grea, am anticipat acest lucru. Lucrurile au ieșit cum am vrut noi. Terenul a fost foarte foarte greu. Am obținut 3 puncte în campionat, iar acum calificarea în semifinale. Nu trebuie să îmi doresc să fiu aici, eu sunt aici. Durata contractului e pe viață. În campionat va fi un alt meci. Este un băiat extraordinar. Joacă, se implică și nu întâmplător. Săptămâna trecută a jucat fantastic”, a declarat Alin Minteuan la finalul partidei pe care CFR Cluj a câștigat-o cu 1-0 la Sf. Gheorghe cu Sepsi.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Valentin Costache, care l-a executat pe Fejer cu un șut plasat, din interiorul careului în minutul 60.

Partida a fost una echilibtartăă cu multe faze de poartă de ambele părți. Veteranul Attila Hadnagy ar fi putut duce meciul în prleungirile partidei însă execuția sa spectaculoasă din foarfecă a fost respinsă cu un reflex uluitor de sub transversală de Fernandez.

Liderul la zi al ligii I și totodată campioana en-titre a Româniie, CFR Cluj, a devenit astfel cea de-a treia echipă calificată în careul de ași al Cupei României după Viitorul Constanța și Astra Giurgiu. Ultima echipă din careul de ași al Cupei României se va decide între Miercurea Ciuc și Universitatea Craiova.

CFR Cluj și Sepsi OSK Sf. Gheorghe se vor duela din nou în „Gruia”, partida fiind programată duminică de la ora 20:00 în ultima rundă a Ligii I.