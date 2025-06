Alina Sorescu, adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu după divorț: ”Mai e mult până să devină…” Cele 3 mari dorințe

După un mariaj aparent fericit și o despărțire inevitabilă, care a scos la iveală multe conflicte, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au parafat divorțul la începutul acestui an, după aproape 3 ani de procese. Miercuri seară, artista a fost prezentă la o petrecere mondenă, la care și-a făcut apariția într-un costum roz, în ton cu firea ei optimistă. În interviul exclusiv acordat pentru CANCAN.RO, Alina Sorescu ne-a vorbit despre fiicele ei, Raisa și Carolina, dar și despre relația cu tatăl acestora, ALexandru Ciucu, după divorț.

Dacă pe plan personal a avut o perioadă tensionată, care a culminat cu divorțul de Alexandru Ciucu, pe plan profesional reușește să fie creativă și să se implice în multe proiecte. Miercuri seară, artista i-a fost alături prietenei sale, Ivona Nenu, la aniversarea celor 10 ani de când organizează nunți ca în povești.

Alina Sorescu: „E un moment emoționant pentru Carolina, pentru noi toți”

CANCAN.RO: Viața e roz și roz este lumea toată, Alina?

Alina Sorescu: Viața e roz și roz este lumea toată! Încercăm să ne-o facem roz, chiar dacă uneori nu e tocmai roz, are și nuanțe de gri, dar trebuie să le ștergem și să colorăm într-o nuanță mai vie, mai veselă, da.

CANCAN.RO: Ce faci? Se termină anul școlar, te pregătești pentru serbările fetelor?

Alina Sorescu: Da, însă mai avem un pic, pentru că anul acesta școala se termină mai târziu, așa că mai avem încă de dat testele de final de an. Da, urmează și serbările, ne pregătim. Carolina va avea banchetul de clasa a IV-a, pentru că termină ciclul primar și e un moment emoționant pentru ea, pentru noi toți. Și după va urma vacanța. Deocamdată și eu am încă am activitate cu Picii, tocmai am lansat videoclipul nostru nou – “Rai în fiecare zi” și sunt în plină promovare a lui, așa că mai durează un pic până ne gândim la vacanță.

CANCAN.RO: Ați ales rochia Carolinei pentru banchet?

Alina Sorescu: Da, am fost cu ea la cumpărături, am luat chiar mai multe variante, pentru că nu știm cum va fi vremea, așa că are și o variantă mai elegantă și una un pic mai sport, mai ales că vor purta robele de final de an și ținuta va fi doar pentru momentul în care o să petreacă.

Alina Sorescu: „Încerc să mă detașez un pic de toate lucrurile negative care s-au adunat în toți acești 3 ani”

CANCAN.RO: Ce gusturi au în materie de haine? Acum deja sunt mari și aveți activități împreună ca fetele.

Alina Sorescu: Da, mergem ca fetele la cumpărături, le place să se uite prin hainele mele, de micuțe au avut așa ca și curiozitate. Le place atunci când eu probez diferite ținute cu stilista mea sau când am clipuri, când avem fitting-uri din alea, așa ca în filme și sunt extrem de curioase. Ne place să mergem toate trei la cumpărături, să ne sfătuim, să probăm, mai ales acum că am avut acest motiv important: banchetul.

CANCAN.RO: Ai trecut printr-o perioadă destul de încărcată pe plan personal. Reușești cu fostul soț să colaborați în ceea ce privește creșterea fetelor?

Alina Sorescu: N-aș vrea să vorbesc în seara asta, despre un subiect atât de sensibil și complicat și delicat, care mai are mult până să devină un subiect cu totul închis, însă pentru mine încerc să mă detașez un pic de toate lucrurile negative care s-au adunat în toți acești 3 ani.

Alina Sorescu: „Viața mi-a arătat că nu poți să atingi așa de ușor acel moment”

CANCAN.RO: Dacă ar fi așa să faci un top 3 al dorințelor pe care le ai de îndeplinit, care ar fi? Și profesional și personal.

Alina Sorescu: Multe, multe. Mai am până să simt că sunt într-adevăr fericită, pe deplin împlinită. Cred că nu poți să atingi așa de ușor. Uite, viața mi-a arătat că nu poți să atingi așa de ușor acel moment. Însă ce ține de mine încerc să fac, adică lucruri care țin de zi cu zi, lucruri care țin de bucurii mărunte. Mă încarc foarte mult din fetițe, Carolina și Raisa, din activitatea mea profesională. Planurile mele de viitor sunt în zona asta, legate de fete și cele profesionale. Dacă ar fi să fac un top 3, nu știu, să fie fetele și părinții mei bine, asta clar pe primul loc. În al doilea rând, Picii lu’ Soreasca să fie în continuare un brand puternic în lumea copiilor.

Și în al treilea rând, muzica mea să fie ascultată și să ajungă la cât mai multe suflete. Pentru că am simțit în acești 3 ani că am multe de dăruit și m-am bucurat că tot ceea ce am pus în cântecele mele a ajuns la atâtea și atâtea femei care s-au regăsit în povestea mea.

