Altfel discuți când ai burta plină. Vladimir Drăghia, „ședință de familie” după o masă copioasă

În urmă cu puțin timp, CANCAN.RO a surprins-o pe Doina Teodoru, fosta lui Cătălin Scărlătescu, în compania unui prieten apropiat, conform spuselor sale, la un restaurant din București, extrem de apropiați (VEZI AICI). Ei bine, de data asta avem imagini din aceeași locație, dar cu alți protagoniști. Nu facem reclamă localului, dar se pare că vedetele adoră mâncarea de acolo. Nu de alta, dar și Vladimir Drăghia e client fidel. Am surprins imagini de colecție cu celebrul actor alături de… familie!

Vladimir Drăghia este un tată și un soț implicat! Își face timp pentru familie, chiar și atunci când programul îi este încărcat. Se pare că restaurantul de pe calea Floreasca atrage vedetele ca pe un magnet. Prima oară am surprins-o pe Doina Teodoru alături de Gabriel Dima, patronul localului. Și pentru că mâncarea e delicioasă, Vladimir Drăghia nu a ratat ocazia și și-a scos cele mai importante persoane din viața lui în oraș, la același local.

Vladimir Drăghia, client fidel la localul prietenului Doinei Teodoru

CANCAN.RO l-a surprins pe actor în ipostaze de colecție, în timp ce lua masa cu familia sa. Un tată devotat și un soț implicat, Drăghia pare că îmbină perfect viața de familie cu cea profesională, găsind mereu timp pentru cei dragi. Bărbatul a ales un stil casual: o pereche de pantaloni bej, asortați cu o cămașă verde și o jachetă de aceeași culoare, soția sa a ales varianta simplă: ținută neagră, iar fiica lor cea mare, Zora a purtat o pereche de jeanși și un pulovăraș în dungi.

Nu este pentru prima oară când CANCAN.RO l-a surprins pe Drăghia la același local cu soția sa. Bărbatul a devenit client fidel (VEZI AICI)! Se pare că acesta este restaurantul unde iubirea plutește-n aer! După ce au luat masa, Vladimir Drăghia, Alice Cavaleru și fiica lor s-au îndreptat către mașină cu zâmbetul de buze, iar bărbatul, gentleman din fire, a deschis portiera! Ăsta da gest de iubire după un deceniu de relație, iar noi am surprins imaginile!

