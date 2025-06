„Am o pasiune nebună!” – Andi Moisescu, prins iar în mrejele unei iubiri vechi! Dar nu e vorba de vreo femeie…

Juratul de la Românii au talent s-a întors la prima lui iubire – muzica – și nu o face oricum. Cu platanele încinse și nopți nedormite prin cluburi, Andi Moisescu dezvăluie pentru CANCAN.RO o latură neașteptat de pasională și sinceră din viața sa.

Toată lumea îl știe pe Andi Moisescu de pe TV, cu tonul calm, vocea inconfundabilă și prezența de gentleman. Dar puțini știu că în spatele acestei imagini se ascunde de fapt… un DJ cu suflet de adolescent, care încă visează cu ochii deschiși la primele viniluri și la ecoul Europei Libere dintr-o cameră de apartament comunist.

„M-am reapucat din nou de pus muzică pentru că, de fapt, eu am fost întotdeauna îndrăgostit de muzică, dar niciodată n-am avut curaj să mă duc pe direcția asta. Când mi-am descoperit eu pasiunea pentru muzică era o meserie riscantă. Era văzută așa, cumva… Adică dacă vrei să riști să nu faci nimic în viață, da, mă duc și încerc să fac muzică”, și-a amintit Andi Moisescu.

Recunoaște că în anii ’80, a visa să pui muzică nu era cool, ci mai degrabă o cale rapidă spre eșec, cel puțin în ochii lumii. Dar pentru el, acel „eșec” avea parfum de libertate, de visuri interzise și de emoții imposibil de stăpânit.

„Da, știu că e foarte dificil. Adică e zona în care procentul de nereușită este copleșitor. La mine însă, fiind vorba de o pasiune nebună pentru muzică… Îmi aduc aminte că atunci când am auzit prima oară pe Andrei Voiculescu la Europa Liberă, am visat efectiv, am visat cu ochii deschiși că o să ajung și eu într-o zi să fac lucrul ăsta, să prezint muzică la radio”.

Andi Moisescu: ”Știam că îmi doresc să fac asta, era visul meu, și am zis că nimic nu poate să mă oprească”

Și visul i s-a împlinit. La doar 17 ani, într-un context nebun al anilor ’90, Andi prinde trenul pe care mulți nu l-au mai zărit. Fără teamă, doar cu o pasiune pură care arde și azi, a aplicat la un post de radio și l-au ales din mai mulți candidați.

„Îți dai seama, la 17 ani nu prea te gândești: Aoleo, ce o zice lumea?! Eu când am fost la concursul ăla, nu m-am gândit nicio clipă că e posibil să mă fac de râs, că o să râdă lumea de mine când mă ascultă la radio. Nu, nicio clipă nu m-am gândit la asta. Mi s-a părut că e momentul meu, am simțit că e un tren pe care trebuie să-l iau, știam că îmi doresc să fac asta, era visul meu, și am zis că nimic nu poate să mă oprească, adică și dacă o să râdă unii, ce?!”, a mai povestit Andi pentru CANCAN.RO.

Drumul nu a fost simplu, mai ales că la vremea respectivă, accesul la informație era aproape imposibil. Dar perseverența și flerul LUI au contat enorm.

„Am dat trei teste, unul de cultură generală, unul de cultură muzicală și unul de probă practică. Am avut avantajul că eu am prins școala când se și învățau lucruri la școală, deci mi-a fost ușor pe zona de cultură generală, cultura muzicală era mai dificil să te pui la punct cu ea la vremea respectivă, că n-aveai surse de informare. Trebuie să te gândești că nu exista internet, nu existau reviste de muzică, nu exista nimica. Era așa, ce auzeai, ce nu știu ce, mai ascultam Europa Liberă, Vocea Americii, de acolo un focus”.

Anii au trecut, televiziunea a venit ca o furtună care l-a prins pe nepregătite și l-a absorbit complet. A pus pauză visului său de tânăr DJ. Dar focul nu s-a stins. Doar aștepta să fie reaprins…

„Televiziunea a fost o meserie atât de dificilă și nouă pentru mine, încât a trebuit să pun pauză la tot, pentru că era atât de mult de învățat, că nu mă descurcam sub nicio formă. Și după ce am început ușor, ușor să mă liniștesc și să mă așez, mi-am adus aminte… că îți rămâne un gol în suflet, știi? Și când am avut prima oară ocazia și am prins două platane și un mixer, și a fost vremea să pun muzică la o petrecere, s-a reaprins!”, ne-a mai spus vedeta Pro TV.

