Am trăit o minciună până acum: Motivul pentru care TOATE hărțile lumii sunt GREȘITE. Cum arată Terra, de fapt

Deși privim harta lumii, puțini știu că imaginea pe care o vedem nu este deloc fidelă realității geografice. Continentul african, de exemplu, este adesea subestimat, în timp ce țările din nordul globului par mult mai mari decât sunt în realitate.

Puțini știu că harta lumii pe care o vedem zilnic nu redă dimensiunile reale ale continentelor. De pildă, Rusia pare mult mai mare decât Africa, deși, în realitate, este semnificativ mai mică. Această percepție greșită provine din proiecția Mercator, un sistem de cartografiere realizat în secolul al XVI-lea pentru a facilita navigația maritimă și trasarea rutelor drepte pe ocean.

Cum arată hărțile, de fapt

Totuși, această metodă are un inconvenient major pentru că deformează proporțiile. Țările aflate aproape de poli, precum Groenlanda, Rusia sau Canada, par uriașe, în timp ce regiunile din zona tropicală, cum ar fi Africa, America de Sud sau India, sunt reprezentate mult mai mici decât sunt în realitate.

Hărțile au fost dintotdeauna un instrument esențial pentru înțelegerea lumii, însă ele nu sunt doar reprezentări exacte ale realității, ci și interpretări influențate de scopul pentru care au fost create. În trecut, cartografii adaptau forma continentelor în funcție de nevoile navigatorilor, ale exploratorilor sau chiar ale politicii vremii. Astfel că unele hărți pun accent pe direcții și distanțe, în timp ce altele încearcă să redea proporțiile reale ale țărilor.

De fapt, Africa este de 14 ori mai mare decât Groenlanda și are o suprafață impresionantă, de peste 30 de milioane de kilometri pătrați, echivalentă cu China, SUA, India și Europa la un loc. Modelele mai noi, precum proiecția Gall-Peters, încearcă să corecteze aceste distorsiuni, însă nici ele nu oferă o imagine perfectă. Cert este acest continent rămâne unul dintre cele mai mari și subestimate ale planetei.

