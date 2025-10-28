Acasă » Știri » Am trăit o minciună până acum: Motivul pentru care TOATE hărțile lumii sunt GREȘITE. Cum arată Terra, de fapt

Am trăit o minciună până acum: Motivul pentru care TOATE hărțile lumii sunt GREȘITE. Cum arată Terra, de fapt

De: Andreea Stăncescu 28/10/2025 | 16:19
Am trăit o minciună până acum: Motivul pentru care TOATE hărțile lumii sunt GREȘITE. Cum arată Terra, de fapt
Cum arată hărțile, de fapt

Deși privim harta lumii, puțini știu că imaginea pe care o vedem nu este deloc fidelă realității geografice. Continentul african, de exemplu, este adesea subestimat, în timp ce țările din nordul globului par mult mai mari decât sunt în realitate. 

Puțini știu că harta lumii pe care o vedem zilnic nu redă dimensiunile reale ale continentelor. De pildă, Rusia pare mult mai mare decât Africa, deși, în realitate, este semnificativ mai mică. Această percepție greșită provine din proiecția Mercator, un sistem de cartografiere realizat în secolul al XVI-lea pentru a facilita navigația maritimă și trasarea rutelor drepte pe ocean.

Cum arată hărțile, de fapt

Totuși, această metodă are un inconvenient major pentru că deformează proporțiile. Țările aflate aproape de poli, precum Groenlanda, Rusia sau Canada, par uriașe, în timp ce regiunile din zona tropicală, cum ar fi Africa, America de Sud sau India, sunt reprezentate mult mai mici decât sunt în realitate.

Hărțile au fost dintotdeauna un instrument esențial pentru înțelegerea lumii, însă ele nu sunt doar reprezentări exacte ale realității, ci și interpretări influențate de scopul pentru care au fost create. În trecut, cartografii adaptau forma continentelor în funcție de nevoile navigatorilor, ale exploratorilor sau chiar ale politicii vremii. Astfel că unele hărți pun accent pe direcții și distanțe, în timp ce altele încearcă să redea proporțiile reale ale țărilor.

Impact pentru milioane de români: ce se întâmplă cu PENSIILE și alocațiile pe luna noiembrie
Impact pentru milioane de români: ce se întâmplă cu PENSIILE și alocațiile pe...
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”, vedetele Revoluției
Luxul în care trăia CEAUȘESCU, neștirbit după 35 de ani! „Robinetele de aur”,...
Care sunt proporțiile reale ale unei hărți

De fapt, Africa este de 14 ori mai mare decât Groenlanda și are o suprafață impresionantă, de peste 30 de milioane de kilometri pătrați, echivalentă cu China, SUA, India și Europa la un loc. Modelele mai noi, precum proiecția Gall-Peters, încearcă să corecteze aceste distorsiuni, însă nici ele nu oferă o imagine perfectă. Cert este acest continent rămâne unul dintre cele mai mari și subestimate ale planetei.

CITEȘTE ȘI: Carmen Harra, previziune sumbră pentru finalul anului 2025: „Cutremure și inundații așa cum n-am mai văzut!”

Locul din Europa unde primești 15.000 de euro ca să te muți! Ce condiții trebuie să îndeplinești

Tags:
Iți recomandăm
EXCLUSIV | Cum a ajuns să arate acum mormântul Stelei Popescu de la Cernica, la 8 ani de la moartea regretatei actrițe
Știri
EXCLUSIV | Cum a ajuns să arate acum mormântul Stelei Popescu de la Cernica, la 8 ani de…
Nu e o glumă! Acest tânăr s-a pensionat la doar 32 de ani: ”Vreau să fiu liber!”
Știri
Nu e o glumă! Acest tânăr s-a pensionat la doar 32 de ani: ”Vreau să fiu liber!”
Wizz Air anunţă 25 de rute noi din şase aeroporturi din sezonul de iarnă. Unde vor putea călătorii românii
Mediafax
Wizz Air anunţă 25 de rute noi din şase aeroporturi din sezonul de...
Orașul din România în care o pâine a ajuns să se vândă cu 50 de lei, acum, în octombrie 2025
Gandul.ro
Orașul din România în care o pâine a ajuns să se vândă cu...
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Prosport.ro
FOTO. Ioana Țiriac, în bikini, i-a pus pe jar pe arabi!
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede. Cum recomandă să o depozităm
Adevarul
Brutar celebru: Pâinea ținută în frigider se învechește de trei ori mai repede....
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai poate, a spus că vrea să își dea demisia”
Digi24
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam...
Cercetări pentru ucidere din culpă după moartea directorului medical al spitalului din Buzău
Mediafax
Cercetări pentru ucidere din culpă după moartea directorului medical al spitalului din Buzău
Parteneri
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu o zi în urmă
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ultimele imagini cu Ștefania Szabo, directoarea Spitalului Județean de Urgență Buzău. Ce a făcut cu...
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum de baie
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, irezistibilă în noua reclamă! S-a încins atmosfera când a apărut în costum...
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul mamei. Dan Tufaru o internase la o casă de copii”. Cum arată mormântul artistei?
Click.ro
33 de ani fără Anda Călugăreanu. Saveta Bogdan: „Ioana a rămas a nimănui, după decesul...
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului din Buzău. Ipotezele anchetatorilor
Digi 24
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a...
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de iarnă/vară
Digi24
Parlamentul European și-a pierdut răbdarea. Ia măsuri pentru a pune capăt definitiv schimbării orei de...
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
Promotor.ro
Permis cu valabilitate mai scurtă pentru șoferii de peste 65 de ani
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd exact…
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Bulă te-ai culcat cu nevasta-mea? Bulă:– O clipă, stai să văd...
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la sfârșitul acestei săptămâni
go4it.ro
Galaxy Z TriFold a fost prezentat oficial. Se așteaptă ca telefonul să fie lansat la...
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Descopera.ro
Astronomii au găsit un Super-Pământ foarte aproape de noi
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Go4Games
Seria emblematică pentru Xbox ajunge pe PlayStation
Orașul din România în care o pâine a ajuns să se vândă cu 50 de lei, acum, în octombrie 2025
Gandul.ro
Orașul din România în care o pâine a ajuns să se vândă cu 50 de...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
EXCLUSIV | Cum a ajuns să arate acum mormântul Stelei Popescu de la Cernica, la 8 ani de la moartea ...
EXCLUSIV | Cum a ajuns să arate acum mormântul Stelei Popescu de la Cernica, la 8 ani de la moartea regretatei actrițe
Nu e o glumă! Acest tânăr s-a pensionat la doar 32 de ani: ”Vreau să fiu liber!”
Nu e o glumă! Acest tânăr s-a pensionat la doar 32 de ani: ”Vreau să fiu liber!”
Doliu în lumea medicală! A murit Ștefan Sînpetru, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila
Doliu în lumea medicală! A murit Ștefan Sînpetru, managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Brăila
O femeie din București s-a accidentat grav la metrou și a dat compania în judecată. Ce despăgubire ...
O femeie din București s-a accidentat grav la metrou și a dat compania în judecată. Ce despăgubire URIAȘĂ a primit de la Metrorex
Dana Roba o pune la zid pe Andra Volos, după ce a fost ironizată de soția lui Robert Lele: ”Dacă ...
Dana Roba o pune la zid pe Andra Volos, după ce a fost ironizată de soția lui Robert Lele: ”Dacă rămâne singură, pleacă în Italia la vechea meserie”
Mesajul transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo: ”A ales să fie acolo pentru ...
Mesajul transmis de Colegiul Medicilor după moartea Ştefaniei Szabo: ”A ales să fie acolo pentru alții”
Vezi toate știrile
×